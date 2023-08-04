ВИДЕО ⟩ Вайкуле показала поцелуй Макаревича с Пугачевой в присутствии Галкина

Латвийская певица Лайма Вайкуле разместила в соцсетях видео, которое было снято за кулисами основанного ею фестиваля в Юрмале Laima Rendezvous Jūrmala 2023 с участием российских артистов Аллы Пугачевой, ее мужа Максима Галкина и певца Андрея Макаревича, пишет gordonua.com.
В ролике Пугачева и Вайкуле запечатлены во время перекура с сигаретами в руках. Находящийся рядом с ними Галкин стоял без сигареты. Увидев Макаревича, Вайкуле окликнула его и пригласила подойти: «Андрюша, иди сюда. Дамы с дюн решили покурить».
Подойдя к Вайкуле, Макаревич обменялся с ней поцелуем в щеку, затем поцеловал Пугачеву, а после этого пожал руку Галкину.
Фестиваль под патронатом Вайкуле проводится с 2015 года. В этом году он проходил с 28-го по 30 июля. Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.