ВИДЕО ⟩ Вайкуле показала поцелуй Макаревича с Пугачевой в присутствии Галкина

Фестиваль под патронатом Вайкуле проводится с 2015 года. В этом году он проходил с 28-го по 30 июля. Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.