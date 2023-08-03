Молодой человек, проходивший военную службу в Тапа, был сурово наказан за опоздание

Вируский уездный суд в четверг, 3 августа, провел виртуальное заседание, на котором 20-летний Илья Поляков был признан виновным в самовольном уходе из армии. Он был приговорен к шести месяцам лишения свободы, которые не будут исполнены, если он не совершит нового преступления в течение испытательного срока в один год.