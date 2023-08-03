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Молодой человек, проходивший военную службу в Тапа, был сурово наказан за опоздание

Анналийза Кёсс
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Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Вируский уездный суд приговорил молодого человека из Пярнуского уезда, опоздавшего на службу, к условному лишению свободы. «Да, я признаю», - он не стал отрицать свою и подтвердил, что понимает меру наказания.

Вируский уездный суд в четверг, 3 августа, провел виртуальное заседание, на котором 20-летний Илья Поляков был признан виновным в самовольном уходе из армии. Он был приговорен к шести месяцам лишения свободы, которые не будут исполнены, если он не совершит нового преступления в течение испытательного срока в один год.

Согласно обвинительному заключению, Поляков, служивший в Силах обороны Эстонии, 28 апреля этого года в 14:35 без разрешения покинул место службы по адресу Тапа, Loode 35, и вернулся лишь 1 мая в 18:24, превысив срок положенного трехдневного отгула.

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