Молодой человек, проходивший военную службу в Тапа, был сурово наказан за опоздание

Вируский уездный суд приговорил молодого человека из Пярнуского уезда, опоздавшего на службу, к условному лишению свободы. «Да, я признаю», - он не стал отрицать свою и подтвердил, что понимает меру наказания.
Вируский уездный суд в четверг, 3 августа, провел виртуальное заседание, на котором 20-летний Илья Поляков был признан виновным в самовольном уходе из армии. Он был приговорен к шести месяцам лишения свободы, которые не будут исполнены, если он не совершит нового преступления в течение испытательного срока в один год.