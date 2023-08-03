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«VÄIKE TOM» ИСХУДАЛ ⟩ Мороженое уменьшается, а цена растет? Эстонский производитель раскрыл правду о любимом лакомстве

Александра Юрман
, Репортер Elu24
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Фото: Elu24 kollaaž

В социальных сетях распространяется фотография мороженого «Väike Tom» (Маленький Том), которое кажется стало меньше, чем было раньше. Однако цены на мороженое за год выросли. «Меньше калорий за те же деньги», - говорит любитель мороженого, который подозревает, что цель производителя - посадить общество на диету. В компании Premia подтверждают, что цены на мороженое продолжают расти.

На платформе социальных сетей Reddit появилась фотография мороженого Premia's «Väike Tom». Десерт, судя по всему, разочаровал покупателя. Он пожаловался, что любимое лакомство эстонцев со временем уменьшилось в размерах.

Сообщение быстро распространилось по интернету, где люди стали писать, что в последнее время многие продукты уменьшились в размерах. Комментаторы шутили, что надеются когда-нибудь найти в упаковке «Большого Тома». «Väike Tom и должен быть маленьким, верно?» - иронизировали комментаторы.

Premia заверяет: мороженое не уменьшилось

«Наше классическое мороженое с незапамятных времен сохранило привычную форму и вес. Например, вес классического мороженого «Väike Tom» на палочке, появившегося в 1999 году, так и остался привычным - 60 г», - говорит председатель правления Premia Айвар Аус. «Мы уверены, что потребители внимательно следят за тем, чтобы продукты, ставшие их любимыми, оставались в прежнем весе», - добавляет он.

По словам председатель правления ассортимент продукции Premia постоянно развивается и обновляется, чтобы соответствовать желаниям и потребностям современных потребителей. «При разработке новых продуктов мы обязательно будем уделять внимание не только хорошему вкусу, но и форме и весу мороженого», - обещает Аус. По его словам, важно также удовлетворить предпочтения потребителей, которые хотят получить холодное лакомство в более компактной упаковке, и чтобы оно подходило для детей, которые могут не успеть съесть большое мороженое, пока оно не растаяло/растаяло.

«Например, новинка этого сезона - «Väikese Tomi Rakett» (Ракета маленького Тома): мороженое в форме космической ракеты, изготовленное из свежих сливок, весом всего 50 г. А вот мороженое на палочке «Flamingo» от этого же бренда, уже полюбившаяся сладкоежкам, имеет традиционный вес 60 г», - говорит Аус.

Цех Premia.
Цех Premia. Фото: Eero Vabamägi

«Ассортимент продукции Premia богат, и наша цель - сохранить вкус традиционных продуктов, сохранить привычные нам форму и вес, но в то же время предложить новые лакомства, привлекательные для потребителей с различными предпочтениями», - говорит председатель правления Premia.

Цены продолжают расти

В прошлом месяце газета Pärnu Postimees писала, что производители мороженого за последний год неоднократно повышали цены, поскольку все основные виды сырья резко подорожали.

Если в прошлом году мороженое «Väike Tom» в оранжевой глазури (60 г) стоило 0,78 евро, то в этом году оно на 11 центов дороже - 0,89 евро. И если в 2021 году ванильное мороженое «Väike Tom» (60 г) стоило всего 0,66 евро, то теперь его цена также выросла до 0,89 евро.

«Рост цен на сырье, материалы и постоянные расходы уже давно является актуальной темой и напрямую влияет на деятельность крупнейшего в Эстонии производителя и продавца мороженого, - говорит Аус.

Цены на основные виды сырья, которые мы используем, такие как сливки, масло и сахар, а также на упаковочные материалы, логистику и энергию, выросли, и эта тенденция сохранится и в этом году.

 

Председатель правления Premia Айвар Аус.

«Если уровень цен на производственные ресурсы растет, производитель не в состоянии соответствующим образом скорректировать цену готовой продукции, чтобы она оставалась прежней», - говорит Аус, отмечая, что, например, продукт, себестоимость которого на 40% выше, не может быть предложен розничному продавцу по такой же отпускной цене.

По словам председателя правления Premia, за последний год они не взвинчивали цены, а лишь умеренно корректировали свой прайс-лист. «Наша цель - делать все ценовые предложения продуманно и быть долгосрочным партнером для розничной торговли».

Председатель правления Premia Айвар Аус.
Председатель правления Premia Айвар Аус. Фото: Madis Veltman / Postimees
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