В социальных сетях распространяется фотография мороженого «Väike Tom» (Маленький Том), которое кажется стало меньше, чем было раньше. Однако цены на мороженое за год выросли. «Меньше калорий за те же деньги», - говорит любитель мороженого, который подозревает, что цель производителя - посадить общество на диету. В компании Premia подтверждают, что цены на мороженое продолжают расти.
«VÄIKE TOM» ИСХУДАЛ ⟩ Мороженое уменьшается, а цена растет? Эстонский производитель раскрыл правду о любимом лакомстве
На платформе социальных сетей Reddit появилась фотография мороженого Premia's «Väike Tom». Десерт, судя по всему, разочаровал покупателя. Он пожаловался, что любимое лакомство эстонцев со временем уменьшилось в размерах.
Сообщение быстро распространилось по интернету, где люди стали писать, что в последнее время многие продукты уменьшились в размерах. Комментаторы шутили, что надеются когда-нибудь найти в упаковке «Большого Тома». «Väike Tom и должен быть маленьким, верно?» - иронизировали комментаторы.
Phuh. Ma ikka pole hulluks läinud, kui mulle tundub, et paljud toidukaubad on nukusuuruses. pic.twitter.com/MLP0axhB0S— daniel vaarik (@danielvaarik) July 31, 2023
Premia заверяет: мороженое не уменьшилось
«Наше классическое мороженое с незапамятных времен сохранило привычную форму и вес. Например, вес классического мороженого «Väike Tom» на палочке, появившегося в 1999 году, так и остался привычным - 60 г», - говорит председатель правления Premia Айвар Аус. «Мы уверены, что потребители внимательно следят за тем, чтобы продукты, ставшие их любимыми, оставались в прежнем весе», - добавляет он.
По словам председатель правления ассортимент продукции Premia постоянно развивается и обновляется, чтобы соответствовать желаниям и потребностям современных потребителей. «При разработке новых продуктов мы обязательно будем уделять внимание не только хорошему вкусу, но и форме и весу мороженого», - обещает Аус. По его словам, важно также удовлетворить предпочтения потребителей, которые хотят получить холодное лакомство в более компактной упаковке, и чтобы оно подходило для детей, которые могут не успеть съесть большое мороженое, пока оно не растаяло/растаяло.
«Например, новинка этого сезона - «Väikese Tomi Rakett» (Ракета маленького Тома): мороженое в форме космической ракеты, изготовленное из свежих сливок, весом всего 50 г. А вот мороженое на палочке «Flamingo» от этого же бренда, уже полюбившаяся сладкоежкам, имеет традиционный вес 60 г», - говорит Аус.
«Ассортимент продукции Premia богат, и наша цель - сохранить вкус традиционных продуктов, сохранить привычные нам форму и вес, но в то же время предложить новые лакомства, привлекательные для потребителей с различными предпочтениями», - говорит председатель правления Premia.
Цены продолжают расти
В прошлом месяце газета Pärnu Postimees писала, что производители мороженого за последний год неоднократно повышали цены, поскольку все основные виды сырья резко подорожали.
Если в прошлом году мороженое «Väike Tom» в оранжевой глазури (60 г) стоило 0,78 евро, то в этом году оно на 11 центов дороже - 0,89 евро. И если в 2021 году ванильное мороженое «Väike Tom» (60 г) стоило всего 0,66 евро, то теперь его цена также выросла до 0,89 евро.
«Рост цен на сырье, материалы и постоянные расходы уже давно является актуальной темой и напрямую влияет на деятельность крупнейшего в Эстонии производителя и продавца мороженого, - говорит Аус.
Цены на основные виды сырья, которые мы используем, такие как сливки, масло и сахар, а также на упаковочные материалы, логистику и энергию, выросли, и эта тенденция сохранится и в этом году.
Председатель правления Premia Айвар Аус.
«Если уровень цен на производственные ресурсы растет, производитель не в состоянии соответствующим образом скорректировать цену готовой продукции, чтобы она оставалась прежней», - говорит Аус, отмечая, что, например, продукт, себестоимость которого на 40% выше, не может быть предложен розничному продавцу по такой же отпускной цене.
По словам председателя правления Premia, за последний год они не взвинчивали цены, а лишь умеренно корректировали свой прайс-лист. «Наша цель - делать все ценовые предложения продуманно и быть долгосрочным партнером для розничной торговли».