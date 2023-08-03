«VÄIKE TOM» ИСХУДАЛ ⟩ Мороженое уменьшается, а цена растет? Эстонский производитель раскрыл правду о любимом лакомстве

«Например, новинка этого сезона - «Väikese Tomi Rakett» (Ракета маленького Тома): мороженое в форме космической ракеты, изготовленное из свежих сливок, весом всего 50 г. А вот мороженое на палочке «Flamingo» от этого же бренда, уже полюбившаяся сладкоежкам, имеет традиционный вес 60 г», - говорит Аус.

Цех Premia. Фото: Eero Vabamägi

«Ассортимент продукции Premia богат, и наша цель - сохранить вкус традиционных продуктов, сохранить привычные нам форму и вес, но в то же время предложить новые лакомства, привлекательные для потребителей с различными предпочтениями», - говорит председатель правления Premia.

Цены продолжают расти

В прошлом месяце газета Pärnu Postimees писала, что производители мороженого за последний год неоднократно повышали цены, поскольку все основные виды сырья резко подорожали.

Если в прошлом году мороженое «Väike Tom» в оранжевой глазури (60 г) стоило 0,78 евро, то в этом году оно на 11 центов дороже - 0,89 евро. И если в 2021 году ванильное мороженое «Väike Tom» (60 г) стоило всего 0,66 евро, то теперь его цена также выросла до 0,89 евро.

«Рост цен на сырье, материалы и постоянные расходы уже давно является актуальной темой и напрямую влияет на деятельность крупнейшего в Эстонии производителя и продавца мороженого, - говорит Аус.

Цены на основные виды сырья, которые мы используем, такие как сливки, масло и сахар, а также на упаковочные материалы, логистику и энергию, выросли, и эта тенденция сохранится и в этом году. Председатель правления Premia Айвар Аус.

«Если уровень цен на производственные ресурсы растет, производитель не в состоянии соответствующим образом скорректировать цену готовой продукции, чтобы она оставалась прежней», - говорит Аус, отмечая, что, например, продукт, себестоимость которого на 40% выше, не может быть предложен розничному продавцу по такой же отпускной цене.

По словам председателя правления Premia, за последний год они не взвинчивали цены, а лишь умеренно корректировали свой прайс-лист. «Наша цель - делать все ценовые предложения продуманно и быть долгосрочным партнером для розничной торговли».