Организатор концертов в Эстонии: страны Балтии - окраина, куда артистам дорого и сложно приехать

По словам Пальм, агенты артистов, как правило, останавливают свой взор на Швеции. «Финляндия и страны Балтии для них - окраина, куда довольно дорого и сложно приехать. И нас как будто не существует», - смело высказывает свое мнение глава Live Nation в Эстонии.

«Большие туры планируется обычно в Великобритании, Франции, Испании, Италии, обычно в рамках гастролей артисты выступают и в Дании, Швеции. И когда в этих странах гастроли пройдут пару раз, лишь тогда задумываются о странах Балтии и Финляндии», - комментирует Пальм.

Глава Live Nation считает предложения со стороны эстонских компаний в последнее время очень агрессивными. «Порой, мы даже впереди Финляндии», - заверила Пальм.

Обычно мировые артисты берут с собой в тур группу, которая выступает у них на разогреве, но иногда дается возможность эстонским артистам проявить себя, если дело касается концерта у нас в стране. «Обычно мы делаем предложение, в котором 2-3 группы или артиста, последнее слово остается за менеджментом артиста», - признается Эва Пальм.