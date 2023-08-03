Угасла за несколько дней: что стало причиной смерти Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко заболела еще 24 июля, но не торопилась обращаться к врачам - лечилась дома. Меньше, чем через неделю состояние 81-летней артистки ухудшилось, и ее увезли на скорой. Врачи обнаружили у известной пациентки тяжелую форму гриппа. Болезнь дала серьезные осложнения, пишет StarHit.

«В воскресенье актрису экстренно положили в больницу, где у нее диагностировали тяжелое поражение клапана сердца и осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию», - рассказал источник.

В понедельник, 31 июля, в СМИ появилась новость об остановке сердца Ирины Мирошниченко, однако медикам удалось стабилизировать ее состояние. Оставшиеся дни любимица публики находилась в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. Коллеги, близкие, поклонники звезды надеялись на ее восстановление, но чуда не произошло…

«Предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко - полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Это осложнение тяжелой инфекции, из-за которого ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление критически снижается. Осложнения развились из-за инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца). Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла (область головного мозга)», - сообщил Mash.