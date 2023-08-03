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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Макияж как у Барби: таллиннский визажист показала, как быстро и легко стать настоящей куколкой
Визажист Анна Изотова и ее модель Светлана Карабут. Фото: Konstantin Sednev
Светлана Карабут Константин Седнев
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Пусть многие говорят, что естественная красота намного лучше, а мы считаем, что пришло время поиграть со своим бьюти-луком. Тем более, когда барбикор - главный тренд этого сезона.

Визажист Анна Изотова делится секретами самого популярного тренда лета 2023. В этом сезоне из-под кисти мастера вышла уже не одна куколка. Специально для читательниц нашего портала визажист создала стильный розовый мейкап, который легко повторить.

Да, мы читали про тонны хайлайтера и миллионы оттенков розового от визажистов фильма «Барби» - и решили повторить! В кресле школы-студии макияжа GlamEst, где творит красоту Анна Изотова, побывала журналист Светлана Карабут.

Розовый на губах, глазах и щеках - да! Нюд? Не сегодня. Для макияжа мастер использовала розовые тени и блестки, черную подводку и накладные ресницы. Визажист Анна Изотова считает, что создать образ Барби у себя дома не только можно, но и нужно. Причем, несмотря на ваш возраст и стиль в повседневной жизни. Каждая женщина может устроить себе праздник и хоть разок перевоплотиться в куклу Барби.

«Самое главное - мы забываем о матовом финише на лице, добавляем сияния, хайлайтера, и очень хорошо скульптурируем лицо. Таким образом мы подражаем той, настоящей кукле Барби», - говорит визажист. Она отмечает, что кукольный макияж на то и кукольный, что здесь мы можем не думать о натуральности, и можем позволить себе блестеть, как настоящая кинодива.

Розовый на губах, глазах и щеках - да!
Розовый на губах, глазах и щеках - да! Фото: Konstantin Sednev

Конечно, в макияже как у куклы Барби мы не жалеем розового цвета - пусть он будет везде: на глазах, на скулах, на губах. «А для самых смелых гламурных красавиц можно добавить легкого глитера и пару стразинок во внутренние уголки глаз», - говорит специалист.

Румяна - розового оттенка, который неизменно ассоциируется у нас с любимой куклой. Белый карандаш понадобится для подводки слизистой, что позволит еще больше распахнуть взгляд. Для макияжа губ лучше выбирать сочные розовые оттенки. Естественно, это должен быть глянцевый блеск.

«Барби - это тренд, особенно с выходом фильма про Барби. Когда девушки и женщины идут в кино, они хотят примерить на себя тот самый, красивый и яркий кукольный образ. Почувствовать себя немножко по-другому, подарить себе праздничное настроение», - говорит Анна Изотова.

Визажист отмечает, что в последнее время макияж в стиле Барби, действительно, просят многие клиентки. «В Таллинне уже даже девичник проводили в стиле Барби. Это сейчас очень популярно!»

Сама Анна Изотова фильм про легендарную куклу еще не видела, но обещает на этих выходных перевоплотиться в Барби и пойти в кино. А иначе на него идти просто неинтересно. Это не просто поход в кино, а настоящий яркий праздник, которых нам так не хватает в последнее время. Добавьте в свою жизнь немного розовых блесток!

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