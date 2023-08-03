ФОТО И ВИДЕО ⟩ Макияж как у Барби: таллиннский визажист показала, как быстро и легко стать настоящей куколкой

Пусть многие говорят, что естественная красота намного лучше, а мы считаем, что пришло время поиграть со своим бьюти-луком. Тем более, когда барбикор - главный тренд этого сезона.

Визажист Анна Изотова делится секретами самого популярного тренда лета 2023. В этом сезоне из-под кисти мастера вышла уже не одна куколка. Специально для читательниц нашего портала визажист создала стильный розовый мейкап, который легко повторить.

Да, мы читали про тонны хайлайтера и миллионы оттенков розового от визажистов фильма «Барби» - и решили повторить! В кресле школы-студии макияжа GlamEst, где творит красоту Анна Изотова, побывала журналист Светлана Карабут.

Розовый на губах, глазах и щеках - да! Нюд? Не сегодня. Для макияжа мастер использовала розовые тени и блестки, черную подводку и накладные ресницы. Визажист Анна Изотова считает, что создать образ Барби у себя дома не только можно, но и нужно. Причем, несмотря на ваш возраст и стиль в повседневной жизни. Каждая женщина может устроить себе праздник и хоть разок перевоплотиться в куклу Барби.

«Самое главное - мы забываем о матовом финише на лице, добавляем сияния, хайлайтера, и очень хорошо скульптурируем лицо. Таким образом мы подражаем той, настоящей кукле Барби», - говорит визажист. Она отмечает, что кукольный макияж на то и кукольный, что здесь мы можем не думать о натуральности, и можем позволить себе блестеть, как настоящая кинодива.

Розовый на губах, глазах и щеках - да! Фото: Konstantin Sednev