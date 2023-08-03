ФОТО И ВИДЕО ⟩ Водоросли, цветущие в эстонском озере, превратили пляж в темно-зеленую лагуну

«Если за границей вы восхищаетесь светло-голубыми лагунами, то сегодня в Выру вы можете полюбоваться темно-зеленой лагуной». В озере Тамула в Выру растут водоросли, которые пугают купающихся. Однако, по данным Департамента здоровья, плавать в этом водоеме безопасно, пишет Elu24.
«Хотел искупаться, уже надел шлепанцы, и только у кромки воды увидел, что вода совсем зеленая», - делится фотографиями и видео с озера Тамула, читатель портала, который не решился зайти в воду.
Несмотря на то, что в выходные озеро было заполнено любителями SUP-серфинга, купание не показалось читателю безопасным. «Не было никаких предупреждений или красных флажков», - делится он.
Кирси Пруудель, советник Департамента здоровья по связям со СМИ, подтверждает, что сегодня инспекторы ездили осматривать озеро, вода была чистой и подозрений на наличие сине-зеленых водорослей нет.
«Чистота воды в местах для купания оценивается по содержанию в воде двух микробиологических показателей: кишечной палочки и кишечных энтерококков. Эти образцы регулярно берутся Департаментом здравоохранения, и именно эти результаты в настоящее время отражаются в базе данных. Образец сине-зеленых водорослей берется только при подозрении на их наличие», - объясняет Пруудель.
Водоросли цветут в озере Тамула уже более десяти лет
Прошлым летом Lõuna-Eesti Postimees писал, что в озере Тамула снова начали цвести водоросли, но тогда на пляже был поднят красный флаг.
По словам Йоонаса Тролла из фирмы Gold Security Group (GSG), охраняющей пляж Тамула, люди по-прежнему могут купаться под свою ответственность, и поэтому нет необходимости их как-либо ограничивать. «Не произойдет ничего страшного, если вы не будете пить эту воду. После купания, я всегда ополаскиваюсь под душем, даже если нет сине-зеленых водорослей», - сказал Тролла. При этом он добавил, что власти города также сделали все, чтобы обеспечить места для ополаскивания.
В озере Тамула обычно нет токсичных водорослей
Тийна Рандъярв, специалист по окружающей среде и мониторингу городской управы Выру, сказала, что Департамент окружающей среды проинформировал городскую управу о том, что токсичные сине-зеленые водоросли в озере Тамула, как правило, не растут. Поэтому, по ее словам, нет причин пугать людей. «Они не такие агрессивные, как морские водоросли».
Однако прямой контакт с водорослями может вызвать раздражение чувствительной кожи, повлиять на пищеварение ребенка, проглотившего немного воды, и быть опасным для собак. «В этом смысле нужно быть проинформированным, но я всегда говорю, что детям нельзя пить воду из озера, даже если там нет водорослей», - добавила она.
По словам медсестры инфекционного контроля Южно-Эстонской больницы Алисы Венски, симптомы, возникающие при контакте с сине-зелеными водорослями, зависят от того, каким был контакт и как долго он длился, а также от того, какой токсин выделяют водоросли. Могут возникнуть тошнота, диарея, боль в животе, покраснение или раздражение кожи и глаз, лихорадка, головная боль, насморк и кашель, мышечные боли, покалывание и растрескивание губ, нарушения равновесия.
По словам Венски, сине-зеленые водоросли невозможно увидеть невооруженным глазом. При подходящих условиях они начинают быстро размножаться и образуется видимая масса желто-зеленых «хлопьев», называемая налетом. В этом случае заходить в воду небезопасно, так как если проглотить воду, можно отравиться токсинами сине-зеленых водорослей. Согласно некоторым источникам, легкое отравление может также произойти во время активной деятельности (например, катание на водных лыжах, гребля), когда вдыхаются крошечные капли. Наибольшему риску подвержены маленькие дети, пожилые люди и домашние животные.
Однако, если вы купались в воде, где цветут сине-зеленые водоросли, следует как можно скорее после купания вымыться водой с мылом. При попадании загрязненной воды в глаза их следует промыть большим количеством чистой воды в течение 15 минут. Если раздражение глаз, боль или слезотечение сохраняются, следует обратиться к врачу. Общие жалобы на здоровье облегчаются по симптомам: помогают обезболивающие, жаропонижающие, прием жидкости. Более подробную консультацию можно получить у семейного врача, по телефону консультации семейного врача 1220 или по информационному телефону токсикологического центра 16 662.