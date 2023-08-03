ФОТО И ВИДЕО ⟩ Водоросли, цветущие в эстонском озере, превратили пляж в темно-зеленую лагуну

Тийна Рандъярв, специалист по окружающей среде и мониторингу городской управы Выру, сказала, что Департамент окружающей среды проинформировал городскую управу о том, что токсичные сине-зеленые водоросли в озере Тамула, как правило, не растут. Поэтому, по ее словам, нет причин пугать людей. «Они не такие агрессивные, как морские водоросли».

Однако прямой контакт с водорослями может вызвать раздражение чувствительной кожи, повлиять на пищеварение ребенка, проглотившего немного воды, и быть опасным для собак. «В этом смысле нужно быть проинформированным, но я всегда говорю, что детям нельзя пить воду из озера, даже если там нет водорослей», - добавила она.

По словам медсестры инфекционного контроля Южно-Эстонской больницы Алисы Венски, симптомы, возникающие при контакте с сине-зелеными водорослями, зависят от того, каким был контакт и как долго он длился, а также от того, какой токсин выделяют водоросли. Могут возникнуть тошнота, диарея, боль в животе, покраснение или раздражение кожи и глаз, лихорадка, головная боль, насморк и кашель, мышечные боли, покалывание и растрескивание губ, нарушения равновесия.

По словам Венски, сине-зеленые водоросли невозможно увидеть невооруженным глазом. При подходящих условиях они начинают быстро размножаться и образуется видимая масса желто-зеленых «хлопьев», называемая налетом. В этом случае заходить в воду небезопасно, так как если проглотить воду, можно отравиться токсинами сине-зеленых водорослей. Согласно некоторым источникам, легкое отравление может также произойти во время активной деятельности (например, катание на водных лыжах, гребля), когда вдыхаются крошечные капли. Наибольшему риску подвержены маленькие дети, пожилые люди и домашние животные.

Однако, если вы купались в воде, где цветут сине-зеленые водоросли, следует как можно скорее после купания вымыться водой с мылом. При попадании загрязненной воды в глаза их следует промыть большим количеством чистой воды в течение 15 минут. Если раздражение глаз, боль или слезотечение сохраняются, следует обратиться к врачу. Общие жалобы на здоровье облегчаются по симптомам: помогают обезболивающие, жаропонижающие, прием жидкости. Более подробную консультацию можно получить у семейного врача, по телефону консультации семейного врача 1220 или по информационному телефону токсикологического центра 16 662.