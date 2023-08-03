Тайное станет явью: Глоба предупредил, какие знаки зодиака узнают страшные новости в августе

По словам астролога, Весам неприятную тайну откроет давний недоброжелатель. В этот раз враг скажет правду и откроет страшный секрет близкого человека. Информация покажет вторую половинку Весов не с самой приятной стороны, поэтому им предстоит решать, стоит ли дальше строить отношения.

Стрельцы в августе узнают о подлянке со стороны близкого друга. Глоба считает, что предатель не раскаивается и при удобном случае снова воткнёт нож вам в спину. Поэтому стоит сразу определиться — прощать этого человека или оборвать все связи сразу.