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ДЕНЬГИ СНЯЛИСЬ, А БИЛЕТОВ НЕТ ⟩ Продажа билетов на концерт легендарной группы Coldplay в Хельсинки пошла не по плану

Limon.ee
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Фото: ZUMA Press Wire / Scanpix

Британская группа Coldplay, впервые выступающая в Финляндии, вызвала настоящую головную боль у северных соседей. Билеты на четыре финских шоу раскупили молниеносно, но теперь выяснилось, что некоторые фанаты заплатили за билеты, которые им не достались, пишет Elu24.

По сообщению издания Iltalehti, продажа билетов на концерт британской группы Coldplay, которая летом следующего года даст четыре концерта в столице Финляндии, пошла не по плану. По информации, полученной финским СМИ, некоторые поклонники заплатили за билеты дважды, а некоторые и вовсе получили билеты, за которые заплатили.

«Во вторник я купил два билета во время предпродажи, две предыдущие покупки не прошли. На этой неделе я заметил, что с моего счета ушли деньги и за неудавшиеся транзакции. Этих билетов я, естественно, не получил», - говорит Яри, редактор Iltalehti.

Работник СМИ - не единственный, кто заплатил за несостоявшуюся покупку билетов. Яри, обратившийся в билетную платформу Lippu.fi спустя почти неделю после покупки билетов, смог быстро решить свою проблему, но тут же понял, что он не единственный, кто обратился в Lippu.fi с подобным вопросом.

«Мне осторожно сказали, что такое время от времени случается», - утверждает Яри.

На следующей неделе Яри должен получить возврат суммы, уплаченной за неполученные билеты. Однако ситуация все равно оказалась для финна неприятной. «Речь идет о сотнях евро, для многих это очень большая сумма».

Некоторые финны жаловались в социальных сетях на то, что с них сняли деньги, несмотря на то, что они не получили билеты на концерт Coldplay.

Тереза Турханен, руководитель по маркетингу и коммуникациям Lippu.fi, сообщила Iltaleht, что такие сбои иногда случаются. «Подтверждение покупки в электронных магазинах требует, чтобы после процесса оплаты покупатель возвращался в электронный магазин. Если этот процесс прерывается в момент оплаты или сразу после нее, то покупка отменяется, поскольку она не была успешной», - пояснила она.

Она подтвердила, что все, у кого ушли деньги со счета в результате неудачной покупки, получат их обратно.

Выступление Coldplay в Финляндии летом следующего года побило исторический рекорд по предварительной продаже билетов. В связи с огромным интересом к концерту после предварительной продажи билетов были добавлены еще три концерта в Хельсинки. В конце июля Тереза Турханен, руководитель по маркетингу и коммуникациям Lippu.fi, призвала всех, кто ждет очереди, набраться терпения и оставаться в ней, поскольку билеты еще есть: дополнительные билеты будут поступать в продажу по принципу листа ожидания.

Хотя в прошлом в Финляндии выступали несколько крупных исполнителей и интерес к билетам на их концерты был велик, в очереди за билетами на концерт Coldplay уже почти 200 000 человек.

Турханен подтвердила изданию Iltalehti, что это одна из самых больших продаж билетов в истории Финляндии, а выступления Coldplay, по ее словам, можно назвать исторически массовыми по сравнению с другими популярными артистами. По ее мнению, приезд Coldplay в Финляндию - это просто отлично.

Coldplay esinemine Soomes järgmise aasta suvel purustas eelmüügipiletitega ajaloolise rekordi.

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