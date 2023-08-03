Британская группа Coldplay, впервые выступающая в Финляндии, вызвала настоящую головную боль у северных соседей. Билеты на четыре финских шоу раскупили молниеносно, но теперь выяснилось, что некоторые фанаты заплатили за билеты, которые им не достались, пишет Elu24.
ДЕНЬГИ СНЯЛИСЬ, А БИЛЕТОВ НЕТ ⟩ Продажа билетов на концерт легендарной группы Coldplay в Хельсинки пошла не по плану
По сообщению издания Iltalehti, продажа билетов на концерт британской группы Coldplay, которая летом следующего года даст четыре концерта в столице Финляндии, пошла не по плану. По информации, полученной финским СМИ, некоторые поклонники заплатили за билеты дважды, а некоторые и вовсе получили билеты, за которые заплатили.
«Во вторник я купил два билета во время предпродажи, две предыдущие покупки не прошли. На этой неделе я заметил, что с моего счета ушли деньги и за неудавшиеся транзакции. Этих билетов я, естественно, не получил», - говорит Яри, редактор Iltalehti.
Работник СМИ - не единственный, кто заплатил за несостоявшуюся покупку билетов. Яри, обратившийся в билетную платформу Lippu.fi спустя почти неделю после покупки билетов, смог быстро решить свою проблему, но тут же понял, что он не единственный, кто обратился в Lippu.fi с подобным вопросом.
«Мне осторожно сказали, что такое время от времени случается», - утверждает Яри.
На следующей неделе Яри должен получить возврат суммы, уплаченной за неполученные билеты. Однако ситуация все равно оказалась для финна неприятной. «Речь идет о сотнях евро, для многих это очень большая сумма».
Некоторые финны жаловались в социальных сетях на то, что с них сняли деньги, несмотря на то, что они не получили билеты на концерт Coldplay.
Тереза Турханен, руководитель по маркетингу и коммуникациям Lippu.fi, сообщила Iltaleht, что такие сбои иногда случаются. «Подтверждение покупки в электронных магазинах требует, чтобы после процесса оплаты покупатель возвращался в электронный магазин. Если этот процесс прерывается в момент оплаты или сразу после нее, то покупка отменяется, поскольку она не была успешной», - пояснила она.
Она подтвердила, что все, у кого ушли деньги со счета в результате неудачной покупки, получат их обратно.
Выступление Coldplay в Финляндии летом следующего года побило исторический рекорд по предварительной продаже билетов. В связи с огромным интересом к концерту после предварительной продажи билетов были добавлены еще три концерта в Хельсинки. В конце июля Тереза Турханен, руководитель по маркетингу и коммуникациям Lippu.fi, призвала всех, кто ждет очереди, набраться терпения и оставаться в ней, поскольку билеты еще есть: дополнительные билеты будут поступать в продажу по принципу листа ожидания.
Хотя в прошлом в Финляндии выступали несколько крупных исполнителей и интерес к билетам на их концерты был велик, в очереди за билетами на концерт Coldplay уже почти 200 000 человек.
Турханен подтвердила изданию Iltalehti, что это одна из самых больших продаж билетов в истории Финляндии, а выступления Coldplay, по ее словам, можно назвать исторически массовыми по сравнению с другими популярными артистами. По ее мнению, приезд Coldplay в Финляндию - это просто отлично.
Coldplay esinemine Soomes järgmise aasta suvel purustas eelmüügipiletitega ajaloolise rekordi.