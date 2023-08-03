ДЕНЬГИ СНЯЛИСЬ, А БИЛЕТОВ НЕТ ⟩ Продажа билетов на концерт легендарной группы Coldplay в Хельсинки пошла не по плану

По сообщению издания Iltalehti, продажа билетов на концерт британской группы Coldplay, которая летом следующего года даст четыре концерта в столице Финляндии, пошла не по плану. По информации, полученной финским СМИ, некоторые поклонники заплатили за билеты дважды, а некоторые и вовсе получили билеты, за которые заплатили.

«Во вторник я купил два билета во время предпродажи, две предыдущие покупки не прошли. На этой неделе я заметил, что с моего счета ушли деньги и за неудавшиеся транзакции. Этих билетов я, естественно, не получил», - говорит Яри, редактор Iltalehti.

Работник СМИ - не единственный, кто заплатил за несостоявшуюся покупку билетов. Яри, обратившийся в билетную платформу Lippu.fi спустя почти неделю после покупки билетов, смог быстро решить свою проблему, но тут же понял, что он не единственный, кто обратился в Lippu.fi с подобным вопросом.

«Мне осторожно сказали, что такое время от времени случается», - утверждает Яри.

На следующей неделе Яри должен получить возврат суммы, уплаченной за неполученные билеты. Однако ситуация все равно оказалась для финна неприятной. «Речь идет о сотнях евро, для многих это очень большая сумма».

Некоторые финны жаловались в социальных сетях на то, что с них сняли деньги, несмотря на то, что они не получили билеты на концерт Coldplay.