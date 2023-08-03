Российские туристы пытались вывезти из отеля в Анталии 35 кг еды.
ВИДЕО ⟩ Русские туристы вновь отличились в Турции: вы только посмотрите, что нашли у них в гостиничом номере
В курортном городе Анталия в Турции российские туристы в очередной раз показали свои «духовные скрепы» – они пытались украсть из гостиницы 35 килограммов еды. Граждан страны-агрессора поймали с поличным работники гостиницы, пишет tsn.ua. Видео распространили в Сети.
На кадрах видно, как сотрудники изымали все, что россияне наворовали и принесли в номер за время отпуска.
Среди продуктов были: сливочное масло, пакетики с чаем, сахар, сладости, бутылки с газированными напитками, крупные пакеты сухофруктов и прочее. В пакетах также нашли косметические средства – гели для душа, шампуни, мыло.
Россиянка поначалу заявила, что везет гостинцы в Россию. Потом, что они оставили это все сотрудникам отеля в качестве презента. А в конце видео она выдала, что 35 кг еды – это перекус в поезд.
«Это гостинцы... Да это мы вам оставили... Дорогая, ну в поезд поесть. Это нам дали у вас в ресторане. Мы едем сегодня, дайте нам в дорогу поесть», – заявляла туристка из России.