ВИДЕО ⟩ Русские туристы вновь отличились в Турции: вы только посмотрите, что нашли у них в гостиничом номере

Среди продуктов были: сливочное масло, пакетики с чаем, сахар, сладости, бутылки с газированными напитками, крупные пакеты сухофруктов и прочее. В пакетах также нашли косметические средства – гели для душа, шампуни, мыло.

Россиянка поначалу заявила, что везет гостинцы в Россию. Потом, что они оставили это все сотрудникам отеля в качестве презента. А в конце видео она выдала, что 35 кг еды – это перекус в поезд.

«Это гостинцы... Да это мы вам оставили... Дорогая, ну в поезд поесть. Это нам дали у вас в ресторане. Мы едем сегодня, дайте нам в дорогу поесть», – заявляла туристка из России.