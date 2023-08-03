В Cети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки - Russia Good Bye

Украинская артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко) 28 июля на фестивале в Юрмале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который проходил под патронатом латвийской певицы Лаймы Вайкуле, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, уже традиционно перефразировав припев с Lasha Tumbai на Russia Good Bye.
Запись ее выступления в своем Instagram разместила супруга российского артиста Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, пишет Gordonua.com.
В кадр также попала реакция Макаревича и российского шоумена Максима Галкина на слова Сердючки Russia Good Bye: Макаревич сдержанно улыбался, а Галкин смеялся.
Реакцию жены Галкина, российской певицы Аллы Пугачевой, которая сидела рядом с мужем, Кляйн не запечатлела.
В конце выступления Сердючки на сцене появилось изображение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, а сама певица произнесла: «Слава Украине!»
Справка:
- Фестиваль под патронатом Лаймы Вайкуле проводится с 2015 года. В этом году он проходил с 28-го по 30 июля. Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.
- В первый день фестиваля на сцене, кроме Сердючки, выступили украинские артисты Оля Полякова, Макс Барских, Анна Буткевич и Alekseev. Они исполнили песни на украинском языке.
- Украинская певица Вера Брежнева выступила на закрытии фестиваля. Певица сперва обратилась к публике на украинском языке: «Дуже хочу сказати дякую за гости...» С трудом выговорив украинское слово «гостинність», артистка перешла на русский.
- После общения с публикой она исполнила песню на русском языке из своего репертуара «Доброе утро», а также трек на украинском языке «Такі ми люди».