В Cети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки - Russia Good Bye

Украинская артистка Верка Сердючка (Андрей Данилко) 28 июля на фестивале в Юрмале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который проходил под патронатом латвийской певицы Лаймы Вайкуле, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, уже традиционно перефразировав припев с Lasha Tumbai на Russia Good Bye.