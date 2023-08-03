ФОТО И ВИДЕО ⟩ Художник из Кохтла-Ярве пригласил таллиннцев в увлекательное путешествие

Юрий Хорев живет в Кохтла-Ярве, но очень любит путешествовать. Свою новую выставку «Другие берега» он в шутку называет записками путешественника. Создавал он ее в течение года, путешествуя со своей прекрасной спутницей Ольгой по живописным местам. Картины впитали яркие эмоции автора, романтику странствий и летнее настроение.

Художник Юрий Хорев и его муза Ольга. Фото: Konstantin Sednev

«В каждое свое путешествие я брал с собой этюдник и рисовал то, что в конечном итоге вы видите на этих стенах, - говорит Хорев. – Не смог обойти стороной я и свое любимое Пирита, также представлено северо-восточное побережье Эстонии – Онтика».

Выставка «Другие берега» уносит зрителей в многоликую Португалию, утопающую в неповторимом аромате моря Мальту, строгую и чопорную Швецию с ее самобытным историческим и культурным наследием, романтичную и изысканную Францию. Не забыл художник и свои родные берега. Есть тут морские пейзажи из Пирита, а также величественный обрыв Онтика.

Открытие выставки посетил и депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев. «Надо продолжать в том же духе, много стран еще не объезжено», - сказал художнику политик. Вадим Белобровцев отметил, что в наше тревожное время такие выставки просто необходимы: хочется больше положительных эмоций!

Вадим Белобровцев, Ольга Любаскина и Тауно Кангро на открытии выставки Юрия Хорева. Фото: Konstantin Sednev