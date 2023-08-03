Умерла актриса Ирина Мирошниченко

24 июля Ирине Мирошниченко исполнился 81 год, а 3 августа ее сердце остановилось. Врачи пытались стабилизировать состояние артистки, но чуда не произошло, пишет «Стархит».
Ирине Мирошниченко стало плохо в свой день рождения, 24 июля. Несколько дней актриса лечилась дома, но, когда температура поднялась до 40, обратилась к врачам. В больнице у нее диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. Кроме того, у звезды кино обнаружили опухоль в мозге.
3 августа знаменитая артистка ушла из жизни. Она скончалась, не выходя из комы - 1 августа ее ввели в медикаментозный сон.
Последние годы Ирина жила одна. В 2007-м актриса похоронила третьего мужа Игоря Васильева, а в 2018-м - крестницу, которая заменила ей дочь. Своих детей у легенды кино не было.