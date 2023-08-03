Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Ирине Мирошниченко стало плохо в свой день рождения, 24 июля. Несколько дней актриса лечилась дома, но, когда температура поднялась до 40, обратилась к врачам. В больнице у нее диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. Кроме того, у звезды кино обнаружили опухоль в мозге.