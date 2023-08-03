Хотели как лучше, а получилось как всегда: из-за изменения маршрута таллиннского автобуса пробки на одной из загруженных улиц увеличатся?

Например, изначально также планировалось изменить и маршрут автобусной линии №5, однако от этого плана было решено отказаться после того, как было собрано более 6000 подписей в поддержку того, чтобы маршрут остался прежним, а также поскольку в Пирита-Козе расположена школа для детей с особыми потребностями.

Репортер портала Limon.ee в первый день измененных маршрутов решила проехаться до здания Postimees на автобусе, следующем по маршруту Сели-Сютисте. Так вышло, что именно на этом маршруте теперь гораздо удобнее добираться до работы. Но недоумение вызвало то, что остановку Bussijaam установили на улице Тюрнпу, на которой итак всегда возникают пробки из-за короткого времени действия зеленого света светофора.

Фото: limon.ee

Мало того, что, чтобы доехать до остановки, автобус отстоял на злосчастной улице три красных света, из-за чего отстал от графика не несколько минут, за ним выстроилась очередь из автомобилей до перекрестка с улицей Кундери. То есть, если до введения изменений в маршруты автобусов на перекрестке Тюрнупу - Тартуское шоссе на зеленый свет успевали проехать 4-6 машин максимум, то теперь из-за длинного автобуса это количество явно сократиться.

Фото: limon.ee

Мы обратились в Таллиннский департамент транспорта с вопросами: почему решили установить остановку автобуса именно на улице Тюрнпу и возможно ли, что в будущем остановку перенесут в другое, более удобное место.