С 1 августа в Таллинне изменились номера и маршруты нескольких автобусных линий. Изменения коснулись всех столичных районов, но не все жители города довольны этими переменами.
Хотели как лучше, а получилось как всегда: из-за изменения маршрута таллиннского автобуса пробки на одной из загруженных улиц увеличатся?
Например, изначально также планировалось изменить и маршрут автобусной линии №5, однако от этого плана было решено отказаться после того, как было собрано более 6000 подписей в поддержку того, чтобы маршрут остался прежним, а также поскольку в Пирита-Козе расположена школа для детей с особыми потребностями.
Репортер портала Limon.ee в первый день измененных маршрутов решила проехаться до здания Postimees на автобусе, следующем по маршруту Сели-Сютисте. Так вышло, что именно на этом маршруте теперь гораздо удобнее добираться до работы. Но недоумение вызвало то, что остановку Bussijaam установили на улице Тюрнпу, на которой итак всегда возникают пробки из-за короткого времени действия зеленого света светофора.
Мало того, что, чтобы доехать до остановки, автобус отстоял на злосчастной улице три красных света, из-за чего отстал от графика не несколько минут, за ним выстроилась очередь из автомобилей до перекрестка с улицей Кундери. То есть, если до введения изменений в маршруты автобусов на перекрестке Тюрнупу - Тартуское шоссе на зеленый свет успевали проехать 4-6 машин максимум, то теперь из-за длинного автобуса это количество явно сократиться.
Мы обратились в Таллиннский департамент транспорта с вопросами: почему решили установить остановку автобуса именно на улице Тюрнпу и возможно ли, что в будущем остановку перенесут в другое, более удобное место.
На наш запрос ответил эксперт по дорожному движению Таллиннского департамента транспорта Григорий Парфенов. По его словам, цель города - обеспечить горожан транспортом общественного пользования, повысить его удобство и снизить время в пути, а также создать максимально комфортные альтернативы личному транспорту. Это, в свою очередь, позволит снизить нагрузку на дорожную сеть столицы.
«На улице Тюрнпу наблюдается очередь перед прохождением светофора, которую все же нельзя считать дорожным затором. Хотя мы уже пересмотрели циклы работы светофоров по траектории движения новой автобусной линии, скорость прохождения участка сейчас все же несколько понижена ввиду временных ограничений движения на перекрестке улиц Лийвалайа и Юхкентали, а также улиц Лийвалайа и Лембиту. Поскольку строительные работы на улице Лийвалайа завершатся к концу месяца, то можно прогнозировать, что в сентябре автобусы будут преодолевать этот отрезок пути быстрее» - говорит Парфенов.
Он считает, что остановка на улице Тюрнпу позволит горожанам удобно пересаживаться на трамвай, как только трамвайное движение в Таллинне будет восстановлено. «Сейчас эта остановка в основном используется людьми, которые направляются на автобусный вокзал.
В настоящий момент эта остановка является временной, однако если мы увидим, что она востребована среди горожан, то на этом месте будет построена постоянная остановка» - отметил эксперт по дорожному движению Таллиннского департамента транспорта.
«Сейчас мы изучаем, насколько активно люди пользуются новыми линиями и остановками, стало ли им удобнее перемещаться между домом и пунктом назначения - исходя из этого, мы будем делать дальнейшие шаги в развитии общественного транспорта столицы» - заключил Парфенов.