НАРАСХВАТ! ⟩ «Чтобы могли отдохнуть, как Барби»: похоронные бюро выпускают яркие розовые гробы

Так, в Италии, Мексике, Сальвадоре и всей Латинской Америке выпускают гробы модного оттенка.

В частности, компания Olivares Funeral Home продвигает свой гроб «Дом Барби» под слоганом: «Чтобы вы могли отдохнуть, как Барби».

«Этот гроб ярко розового цвета олицетворяет искру и энергию тех незабываемых моментов, которые они пережили. Это напоминание о том, что наши истории заслуживают того, чтобы их помнили и отмечали ярко. Пусть эта дань станет праздником, полным любви, красок и незабываемых воспоминаний», - прокомментировали в компании.