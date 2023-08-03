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НАРАСХВАТ! ⟩ «Чтобы могли отдохнуть, как Барби»: похоронные бюро выпускают яркие розовые гробы

Limon.ee
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Умирать тоже надо в розовом! Иллюстративное фото
Умирать тоже надо в розовом! Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Некоторые компании уже оформили заказ, сообщает tsn.ua.

Фильм Греты Гервиг «Барби» вдохновил на культурную и модную тенденцию, получившей название «Барбикор», даже похоронные бюро. Об этом пишет nypost.com.

Так, в Италии, Мексике, Сальвадоре и всей Латинской Америке выпускают гробы модного оттенка.

В частности, компания Olivares Funeral Home продвигает свой гроб «Дом Барби» под слоганом: «Чтобы вы могли отдохнуть, как Барби».

«Этот гроб ярко розового цвета олицетворяет искру и энергию тех незабываемых моментов, которые они пережили. Это напоминание о том, что наши истории заслуживают того, чтобы их помнили и отмечали ярко. Пусть эта дань станет праздником, полным любви, красок и незабываемых воспоминаний», - прокомментировали в компании.

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