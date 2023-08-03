ФОТО ⟩ Как заказать эксклюзивный чизбургер в пярнуском McDonald’s? Такой подачи вы точно еще не видели!

Дело было вечером 31 июля. И пярнуская молодежь, судя по всему, таким образом решила подшутить над сотрудниками закусочной. А те подшутили над ними, вручив коробку с воздухом вместо чизбургера.

После того, как вы выбираете в кассе самообслуживания гамбургер, можно изменить его ингредиенты. При желании что-то добавить, а что-то убрать. Посетители ресторана убрали всё, кроме сыра. В итоге получили вместо кусочка сыра пустую коробку.

«Купил в маке за 1,70 евро сыр, в итоге не получил сыра!» - пишет пользователь Reddit. В чеке которого видно, что из бургера убрано практически всё, оставлен только сыр. Но по факту кассир ему вручил пустую коробочку с воздухом вместо кусочка сыра.