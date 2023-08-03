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ФОТО ⟩ Как заказать эксклюзивный чизбургер в пярнуском McDonald’s? Такой подачи вы точно еще не видели!

Limon.ee
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McDonalds.
McDonalds. Фото: Gargantiopa/Shutterstock

За 1 евро и 70 центов можно заказать чизбургер, а получить - воздух! В этом убедились гости пярнуского ресторана быстрого питания McDonald’s, опубликовавшие фото в популярном эстонском Reddit-канале Eesti. 

Дело было вечером 31 июля. И пярнуская молодежь, судя по всему, таким образом решила подшутить над сотрудниками закусочной. А те подшутили над ними, вручив коробку с воздухом вместо чизбургера. 

После того, как вы выбираете в кассе самообслуживания гамбургер, можно изменить его ингредиенты. При желании что-то добавить, а что-то убрать. Посетители ресторана убрали всё, кроме сыра. В итоге получили вместо кусочка сыра пустую коробку. 

«Купил в маке за 1,70 евро сыр, в итоге не получил сыра!» - пишет пользователь Reddit. В чеке которого видно, что из бургера убрано практически всё, оставлен только сыр. Но по факту кассир ему вручил пустую коробочку с воздухом вместо кусочка сыра. 

Смотрите сами! 

ostsin 1,70 eest mäkkist juustu... lõpuks ei saanud juustu :(
by u/3kke1 in Eesti

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