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Как теперь называются рестораны Hesburger в России и что там продают?

Limon.ee
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Еда в Hesburger, снимок иллюстративный.
Еда в Hesburger, снимок иллюстративный. Фото: Robson90/Shutterstock

Бывшие помещения ресторанов сети быстрого питания Hesburger в России не остались пустовать, теперь там работает закусочная Mattiburger, в которой предлагают еду, напоминающую то, что продавали в легендарном финском ресторане.

Логотип Mattiburger похож на тот, что раньше был у Hesburger. Название тоже в финском стиле, передает издание Iltalehti

Меню особо ничем не отличается от того, что продавалось там раньше, лишь другие названия.

До начала войны в России было 38 ресторанов быстрого питания Hesburger. Ресторанов Mattiburger сейчас не менее четырех. 

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