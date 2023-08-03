Финский пассажир, привязанный к сиденью, взбесился и заставил самолет совершить аварийную посадку

Самолету Norwegian пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Каструп, где датская полиция задержала «непослушного пассажира», пишет Iltalehti.
Финский пассажир вынудил самолет, следовавший из Малаги в Хельсинки 2 августа, совершить аварийную посадку в Копенгагене.
По словам свидетеля, мужчина, который выглядел сильно пьяным и агрессивным, кричал, бушевал и отказывался оставаться на месте. Его пришлось привязать к креслу.
Капитан самолета решил из соображений безопасности совершить аварийную посадку в аэропорту Каструп, где датская полиция арестовала «непослушного» пассажира, подтверждает директор по связям с общественностью Norwegian Air Шарлотта Холмберг: «Безопасность является нашим главным приоритетом, и мы абсолютно нетерпимы к поведению, которое ставит под угрозу безопасность».
«Отпустите меня!»
По словам очевидца, мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, неоднократно вставал и двигался по проходу самолета, несмотря на неоднократные призывы сесть. Персонал самолета пытался успокоить мужчину, но он «становился все злее и злее».
«После того, как мы летели около часа, какой-то финский парень начал бунтовать и кричать во все горло, что финнам должно быть стыдно, когда они совсем неаккуратны с алкоголем и прочим», - рассказывает он Iltalehti.
В конце концов участника беспорядка пришлось привязать к своему месту. Однако мужчину не удалось связать должным образом, поэтому нескольким пассажирам также пришлось держать его за руки. По словам очевидца, это привело мужчину в «полное замешательство».
«Отпустите меня! Отпустите меня! Пожалуйста, помогите!» - кричит мужчина на видео, снятом пассажиром.
Атмосфера в самолете была «очень, очень напряженной».
«Парень был агрессивен, вокруг были дети. Экипажу пришлось пересадить детей подальше от него», - говорят пассажиры самолета.
«Кошмарный полет»
Пассажир, который был на рейсе, говорит, что многим не хватило воды или еды, потому что им пришлось ждать в Копенгагене, когда же их самолет взлетит. Задержка была продиктована и заменой персонала, так как прежний закончил свою смену. Рейс приземлился в Хельсинки-Вантаа только около 7:30 утра в среду.
«Это был какой-то кошмар. Четыре с половиной часа полета превратились в десятичасовой полет», - вспоминают пассажиры того рейса.
По словам Холмберг, в случае задержки пассажирам предлагаются купоны, которые можно использовать для покупки еды и напитков. Однако в такой исключительной ситуации персонал сосредоточился на заботе о проблемном пассажире и безопасности. Кроме того, была ночь, поэтому организовать еду и питье было непросто.
Будет ли компенсация?
Холмберг подтверждает, что нарушитель спокойствия, выставивший авиакомпании экстренный счет своим поведением, может быть привлечен к ответственности, но не комментирует размер возможных штрафов.
«Теперь это дело полиции, и мы сотрудничаем с полицией. Обычно мы не сообщаем СМИ о возможных штрафах»_ - прокомментировала она.
Norwegian сожалеет о сложившейся ситуации, но не обещает пассажирам компенсации за задержку рейса.
«Конечно, мы помогаем пассажирам, опаздывающим на пересадку, с организацией новой поездки. Однако это была не зависящая от нас ситуация. Мы совершили аварийную посадку из соображений безопасности», - объяснили в авиакомпании.
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