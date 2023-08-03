Финский пассажир, привязанный к сиденью, взбесился и заставил самолет совершить аварийную посадку

«Парень был агрессивен, вокруг были дети. Экипажу пришлось пересадить детей подальше от него», - говорят пассажиры самолета.

«Кошмарный полет»

Пассажир, который был на рейсе, говорит, что многим не хватило воды или еды, потому что им пришлось ждать в Копенгагене, когда же их самолет взлетит. Задержка была продиктована и заменой персонала, так как прежний закончил свою смену. Рейс приземлился в Хельсинки-Вантаа только около 7:30 утра в среду.

«Это был какой-то кошмар. Четыре с половиной часа полета превратились в десятичасовой полет», - вспоминают пассажиры того рейса.

По словам Холмберг, в случае задержки пассажирам предлагаются купоны, которые можно использовать для покупки еды и напитков. Однако в такой исключительной ситуации персонал сосредоточился на заботе о проблемном пассажире и безопасности. Кроме того, была ночь, поэтому организовать еду и питье было непросто.

Будет ли компенсация?

Холмберг подтверждает, что нарушитель спокойствия, выставивший авиакомпании экстренный счет своим поведением, может быть привлечен к ответственности, но не комментирует размер возможных штрафов.

«Теперь это дело полиции, и мы сотрудничаем с полицией. Обычно мы не сообщаем СМИ о возможных штрафах»_ - прокомментировала она.

Norwegian сожалеет о сложившейся ситуации, но не обещает пассажирам компенсации за задержку рейса.

«Конечно, мы помогаем пассажирам, опаздывающим на пересадку, с организацией новой поездки. Однако это была не зависящая от нас ситуация. Мы совершили аварийную посадку из соображений безопасности», - объяснили в авиакомпании.