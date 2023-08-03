Сонная, но счастливая: Линдси Лохан не скрывает свое тело через две недели после родов

Лохан родила от арабского финансиста Бадера Шаммаса, которому часто посвящает трогательные строки в соцсетях. «Я самая счастливая женщина на свете! Ты нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать одновременно. Я поражена тем, что ты мой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день», - писала она, когда избранник сделал ей предложение.

Так, их счастье увеличилось в разы, когда на свет появился малыш Луай. «Семья на седьмом небе от любви», - рассказал представитель Линдси. По его словам, роды прошли в Дубае, где проживает пара.

37-летняя исполнительница главной роли в фильме «Чумовая пятница» показала, как выглядит почти через месяц после рождения единственного наследника. Артистка кажется значительно посвежевшей, хоть и бессонные ночи дают о себе знать в виде синяков под глазами. Однако румяная Лохан заверяет, что чувствует себя превосходно.

Она добавила, что не стесняется своего изменившегося тела, ведь оно сотворило ее долгожданного сына. Линдси не может поверить, что она, наконец, стала мамой. «Я так горжусь тем, чего смогло достичь это тело за эти месяцы беременности и сейчас, во время восстановления, - написала она в личном блоге. - Рождение ребенка - величайшая радость в мире!»

Напомним, о романе с будущим отцом ребенка актриса объявила в феврале 2020 года. На всех фотографиях с ним модель светилась от счастья, что радовало ее поклонников - они поверили, что теперь она нашла своего человека. Количество отношений со звездами пугало пользователей Сети, якобы они оказывали на нее не лучшее влияние. Среди ее парней были Колин Фаррелл, Адам Левин, Зак Эфрон, Хоакин Феникс, Хит Леджер, Джастин Тимберлейк, Брюс Уиллис, Джейми Дорнан и многие другие.