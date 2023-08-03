Сын поддерживает свою мать-пенсионерку, которая уже не может самостоятельно передвигаться. «Я привез ее из дома престарелых в полицейский участок, чтобы оформить необходимые документы», - поясняет Тоомас, который также оформил доверенность у нотариуса, чтобы потом пойти и забрать документы матери самостоятельно. «Выдача документов на основании нотариальной доверенности не допускается», - поясняет Кайса Тынисте, начальник Пярнуского отделения Департамента полиции и погранохраны (PPA), пишет Elu24.
Жителю Пярну не выдали готовый документ пожилой матери по доверенности: «Сказали, что она недействительна»
«Я отвез свою мать в инвалидной коляске в полицейский участок в Пярну, где ее сфотографировали для удостоверения личности», - описывает Тоомас процесс перевозки своей 86-летней матери из дома престарелых в полицейский участок для фотографирования, поскольку она не могла фотографироваться дома. «Требования к фотографиям очень строгие».
По словам Тоомаса, после того как они сделали фото, сотрудник сказал, что они могут продолжить оформление удостоверения личности через Интернет. «Пришли домой, фотографии и отпечатки пальцев уже были в системе, и мама подписала бланк», - говорит Тоомас, который затем отвез свою мать обратно в дом престарелых.
Через несколько недель по почте пришло письмо, в котором говорилось, что новое удостоверение личности готово и что они могут прийти в участок и забрать его. «Я взял с собой старое удостоверение личности матери, свое собственное и нотариально заверенную доверенность, которую мать оформила на меня, чтобы я мог управлять ее делами», - объясняет Тоомас.
«Стоит также подумать о том, нет ли поблизости от дома того, кто заказывает документ, магазина Selver, куда человек может заказать и свое удостоверение личности».
«В полиции мне сказали, что, к сожалению, эта доверенность недействительна», - говорит он, добавляя, что, когда они с матерью пришли в участок сделать фото, ему никто не сказал, что нужно получить отдельное разрешение.
Тоомас не понимает, как это возможно, что незнакомый человек может получить удостоверение личности с пин-кодом его матери, а сын - нет.
Руководитель Пярнуского отеделния Департамента полиции и погранохраны: очень важно, чтобы документ действительно дошел до заказавшего его лица.
«Если по каким-либо причинам человек не может самостоятельно забрать заказанный документ, он может поручить это доверенному лицу», - поясняет руководитель Пярнуского участка Кайса Тынисте, поясняя, что, поскольку ID-карта позволяет пользоваться всеми цифровыми услугами и ставить подпись, очень важно, чтобы документ действительно дошел до заказавшего его человека.
Тынисте пояснила, что поэтому единственным способом уполномочить другого человека получить документ является личный заказ в отделении, чтобы Департамент полиции и погранохраны мог убедиться, что человек действительно уполномочивает другого человека получить документ. «Выдача документа на основании нотариальной доверенности не допускается, также нельзя оформить доверенность, заказывая документ в самообслуживании», - говорит Тынисте.
Если человек по состоянию здоровья не может сам пойти и забрать документ, он может обратиться в местную администрацию. «В этом случае необходимо представить в муниципалитет различные документы, после чего ID-карта будет передана социальному работнику. Если зал обслуживания Департамента полиции находится далеко, стоит подумать о том, что рядом с домом человека, заказывающего документ, может находиться магазин Selver, куда также можно заказать ID-карту», - сказала Тынисте.