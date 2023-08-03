Жителю Пярну не выдали готовый документ пожилой матери по доверенности: «Сказали, что она недействительна»

«Я отвез свою мать в инвалидной коляске в полицейский участок в Пярну, где ее сфотографировали для удостоверения личности», - описывает Тоомас процесс перевозки своей 86-летней матери из дома престарелых в полицейский участок для фотографирования, поскольку она не могла фотографироваться дома. «Требования к фотографиям очень строгие».

По словам Тоомаса, после того как они сделали фото, сотрудник сказал, что они могут продолжить оформление удостоверения личности через Интернет. «Пришли домой, фотографии и отпечатки пальцев уже были в системе, и мама подписала бланк», - говорит Тоомас, который затем отвез свою мать обратно в дом престарелых.

Через несколько недель по почте пришло письмо, в котором говорилось, что новое удостоверение личности готово и что они могут прийти в участок и забрать его. «Я взял с собой старое удостоверение личности матери, свое собственное и нотариально заверенную доверенность, которую мать оформила на меня, чтобы я мог управлять ее делами», - объясняет Тоомас.

«Стоит также подумать о том, нет ли поблизости от дома того, кто заказывает документ, магазина Selver, куда человек может заказать и свое удостоверение личности».

«В полиции мне сказали, что, к сожалению, эта доверенность недействительна», - говорит он, добавляя, что, когда они с матерью пришли в участок сделать фото, ему никто не сказал, что нужно получить отдельное разрешение.