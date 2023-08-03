Почему мужчины, которые носят розовый цвет, зарабатывают больше

Оказывается, те из мужчин, кто регулярно позволяет себе появляться на публике в розовых нарядах, зарабатывают куда больше, чем их сверстники не в розовом. Не удивлены лишь историки моды: они-то прекрасно знают, что еще совсем недавно розовому цвету придавали совсем иное значение!

Розовая одежда как фактор успешной жизни

Как известно, в природе розовый цвет встречается редко. До изобретения дешевых красителей розовые наряды были дорогостоящей экзотикой и привилегией дворян. Розовый в те времена носили и мужчины, и женщины, поскольку такого рода платье рассматривалось как символ не пола, но богатства и власти.

Всё изменилось в конце XIX века, когда публике стали доступны дешевые красители. Розовый утратил прежний престиж, но превратился в цвет мальчиков и юношей. Логика публики в этом отношении была проста. Испокон веков мужским считался красный, цвет храбрости, силы и отваги. Соответственно, розовый, как «разбавленный» красный, называли цветом юношей.

Сейчас розовая одежда постепенно возвращает себе прежние позиции. В розовых нарядах на красных дорожках щеголяют первые красавцы мира. Попробуй заяви тому же Джейсону Момоа, что он, дескать, «не мужик», ибо надел розовый пиджак! Джейсон себе цену знает. Потому, собственно, и выбирает такие наряды.

Впрочем, вернемся к описанному выше исследованию. Итак, согласно полученной учеными информации, розовая одежда отличает мужчин, уверенных в себе и не боящихся рисковать. Такие личности с удовольствием привлекают к себе внимание публики. И, более того, они умеют конвертировать это внимание в популярность и выгодные договоры!