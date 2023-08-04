Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года

Гороскопы - лучшие друзья и помощники для тех, кто хочет быть счастливее и успешнее. Астрологи приготовили для каждого из знаков советы о том, как сделать период с 7 по 13 августа более благоприятным.
Первое, о чем стоит напомнить - это то, что сейчас необходимо остерегаться эмоционального выгорания. Работа, дела по дому и прочие проблемы и задачи не должны пересекаться. Важно быть последовательными и осторожными во всем, что касается вашего внутреннего состояния и эмоционального здоровья.
Овен
Овнам астрологи настоятельно советуют остерегаться излишеств. Это должно проявляться абсолютно во всем. Период с 7 по 13 августа должен быть для Овнов максимально гармоничным. Не нужно никуда спешить и пытаться доказывать всем свою правоту, состоятельность. Важно немного приземлиться и замедлиться. На работе наступает лучший период для сотрудничества и попыток наладить новые связи.
Телец
Тельцов могут ожидать мощнейшие внутренние метаморфозы. Астрологи считают, что представители данного знака Зодиака с крайне высокой вероятностью смогут иначе взглянуть на свою жизнь, себя, свои убеждения, увлечения. Многое в их голове изменится, а значит, изменится и их жизнь в целом. Не исключено, что Тельцы также столкнутся с отголосками ошибок, допущенных ранее.
Близнецы
Там, где остальные знаки вынуждены будут подчиняться общим правилам под угрозой появления и развития проблем, Близнецы смогут позволить себе оставаться собой. Это то самое время, когда люди данного Знака максимально свободны в своих желаниях. Им стоит посвящать время тому, что они сами считают нужным. Не стараясь плясать под чужую дудку. Как говорится - «полный вперед и ни шагу назад».
Рак
Ракам планеты советуют избавиться от всего что сеет сомнения в их голове. Сомнения - главный враг успеха любовного счастья и всего, что дарит тепло, веру в лучшее. Удача последует за уверенными в себе людьми данного знака, поэтому звезды советуют не давать слабину и не думать о плохом. Это, пожалуй, самый важный совет для Раков на грядущие семь дней.
Лев
На этой неделе, согласно прогнозам, будет достаточно много людей, которые захотят что-то получить от Львов, ничего не давая им при этом взамен. Это не самый приятный факт, но важно знать об этом заранее. Для многих окружающих Отвов личностей не будет существовать какого-то кодекса чести, поэтому не стоит брать с них «честное слово». Желательно самостоятельно решать свои проблемы и остерегаться лжи.
Дева
Дев ждут определенные испытания, но они помогут представителям данного знака очистить свою карму. Девам удастся расширить границы возможного, работая над своим сознанием, духовно развиваясь. Это прекрасное время для чтения молитв, для йоги, мантр, медитаций. Настало время заглянуть внутрь себя, осознав свои страхи, возможности, ошибки и дав себе понять, что жизнь - это не только победы и поражения, а нечто большее.
Весы
Адаптация Весов к новым условиям будет проходить просто замечательно. Это повод задуматься о смене работы, об открытии нового дела. Выполнять рабочие и домашние дела лучше в режиме «медленно, но верно». С 7 по 13 августа Вселенная не будет прощать ошибок. Весам может также понадобиться поддержка близких людей. Не стоит гордо отказываться от протянутой руки помощи.
Скорпион
Скорпионам стоит только поверить, что они могут всё, чтобы оказаться уже на полпути к успеху. Несмотря на проблемы с ретро-Венерой, Скорпионы все равно смогут обрести счастье. Им ничто не помешает, если они окажутся достаточно настойчивыми. Неделя начнется с благоприятной ноты, если не лениться и стараться решать накопившиеся проблемы - смело, без сомнений и оправданий.
Стрелец
Если вдруг неделя окажется непростой для Стрельцов, людям данного знака стоит помнить простую поговорку: «Нет худа без добра». Все нехорошее, что может произойти, обязательно будет иметь долгоиграющие и весьма приятные последствия. Возможно, что Стрельцы просто в упор не видят свои ошибки и не понимают, что зашли в дебри, которые не приведут их попросту никуда.
Козерог
У Козерогов ожидает прирост неурядиц и мелких трудностей, но на этой неделе для них будет лекарство от бед. Речь идет об общении с другими людьми. Козероги - оплот самостоятельности, но порой им просто необходимо просить о поддержке - хотя бы эмоциональной. Это не зазорно и это не говорит о слабости. Важно помнить, что сегодня помогаем мы, а завтра помогают нам.
Водолей
Водолеям их бесцеремонность может стоить очень дорого. Важно уважать чужое мнение, личное пространство, моральные устои. Ни в коем случае нельзя вести себя бестактно, особенно по отношению к тем, кто не может ответить ни словом, ни делом. Импульсивность Водолеев также может сыграть с ними злую шутку. Тут уже необходимо будет взять себя в руки и ни в коем случае не позволять себе поступать порывисто, необдуманно.
Рыбы
Рыбы в период с 7 по 13 августа могут быть склонными к принятию скоропалительных решений, что в большинстве случаев будет выливаться в новые неурядицы. Предвзятость по отношению к другим людям также будет стоит Рыбам очень дорого. Важно проявлять уважение к окружающим и делать выводы об их поступках, но никого не ругать за них. Строгость и негатив принесут больше забот чем пользы.