Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года

Скорпион

Скорпионам стоит только поверить, что они могут всё, чтобы оказаться уже на полпути к успеху. Несмотря на проблемы с ретро-Венерой, Скорпионы все равно смогут обрести счастье. Им ничто не помешает, если они окажутся достаточно настойчивыми. Неделя начнется с благоприятной ноты, если не лениться и стараться решать накопившиеся проблемы - смело, без сомнений и оправданий.

Стрелец

Если вдруг неделя окажется непростой для Стрельцов, людям данного знака стоит помнить простую поговорку: «Нет худа без добра». Все нехорошее, что может произойти, обязательно будет иметь долгоиграющие и весьма приятные последствия. Возможно, что Стрельцы просто в упор не видят свои ошибки и не понимают, что зашли в дебри, которые не приведут их попросту никуда.

Козерог

У Козерогов ожидает прирост неурядиц и мелких трудностей, но на этой неделе для них будет лекарство от бед. Речь идет об общении с другими людьми. Козероги - оплот самостоятельности, но порой им просто необходимо просить о поддержке - хотя бы эмоциональной. Это не зазорно и это не говорит о слабости. Важно помнить, что сегодня помогаем мы, а завтра помогают нам.

Водолей

Водолеям их бесцеремонность может стоить очень дорого. Важно уважать чужое мнение, личное пространство, моральные устои. Ни в коем случае нельзя вести себя бестактно, особенно по отношению к тем, кто не может ответить ни словом, ни делом. Импульсивность Водолеев также может сыграть с ними злую шутку. Тут уже необходимо будет взять себя в руки и ни в коем случае не позволять себе поступать порывисто, необдуманно.

Рыбы