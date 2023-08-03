Главное оружие знаков Зодиака: секретные методы достижения целей, которых нет у других

Когда не получается добиться цели, Львы начинают показывать всем только положительные стороны своего характера. Они прячут подальше лидера и эгоиста, начиная играть роль филантропа и альтруиста. Эти люди прекрасно умеют носить различные маски, чем и пользуются.

Дева

Девы открывают свой мощнейший запас энергии. Например, если у них не получается решить какую-то проблему, они тут же начинают посвящать ей все больше и больше времени и сил. Эти люди способны продолжительное время работать без отдыха, если игра стоит свеч.

Весы

Весы подключают свое красноречие, когда чувствуют, что нужно всерьез взяться за дело. Если нужно попросить или убедить кого-то, Весы знают толк в подборе слов. Они редко пользуются этим талантом, поэтому большинство людей даже не в курсе, что представители данного знака на такое способны.

Скорпион

Скорпионы пойдут по головам, если это будет нужно. Они обладают навыками, которые помогают им брать свое. Они помнят все грехи коллег, знакомых и окружающих, поэтому могут пойти на шантаж или просто припугнуть кого-либо тем, что им известно. К счастью, они поступают так лишь в экстренных случаях.

Стрелец