Копия деда: как выглядит внучка Алена Делона, которую он не признавал 11 лет

У Алена Делона была довольно бурная личная жизнь, в результате которой на свет появились четверо детей. И только один малыш родился в законном браке - Энтони Делон, чьей матерью была Натали Бартелеми. Брак Алена и Натали, правда, продлился всего четыре года, после чего киноактер снова предался своему любимому занятию - флирту с красавицами.
Похоже, что легкомысленность передалась Энтони от отца. Когда его подруга Мари-Элен, танцовщица кабаре Crazy Horse Paris, забеременела, он оказался совершенно не готов к роли главы семейства и сбежал от возлюбленной. Малышка Элисон появилась на свет 4 сентября 1986 года и росла без отца.
Знаменитый дед знал о рождении внучки, но тоже не горел желанием общаться с ней. Впервые они встретились, только когда девочке было уже 11 лет. Встреча была довольно трогательной, ведь Делон был поражен внешним сходством - казалось, что Элисон просто его копия в женском обличии. Девочка призналась, что думает о деде каждое утро, когда смотрит в зеркало.
С юных лет Элисон была увлечена кинематографом и мечтала стать актрисой. Когда ей было 14 лет, она впервые снялась в кино. Правда, знаменитый дед помощь ей не оказывал, но всячески подстегивал идти к своей мечте. Но Элисон и сама не хотела быть протеже.
Внучка Делона решила поступить в школу актерского мастерства в Париже, обучение в которой было недешевым - чтобы найти деньги на обучение, девушка пошла работать официанткой в итальянский ресторан. А, получив образование, отправилась в Америку, считая, что только там сможет построить по-настоящему успешную актерскую карьеру.
Но в США у Элисон неожиданно сложилась карьера модели. Эффектную девушку стали приглашать на съемки модных брендов. Одной из первых заметных работ стала съемка для Intimissimi в 2010 году. А потом пришло сотрудничество и с модными журналами - Vanity Fair, Elle и GQ. Голубоглазая брюнетка не оставалась незамеченной, ведь ее лицо неизбежно напоминало лицо ее знаменитого дедушки Алена Делона, одного из главных секс-символов XX века.
Но от своей мечты Элисон не отказывается и продолжает упорно ходить на кастинги. И понемногу ее фильмография пополняется.
А вот в том, что касается личной жизни, Элисон невероятна скрытна. Видимо, ей хватило того, что у ее известных родственников все романы были напоказ.