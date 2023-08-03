Копия деда: как выглядит внучка Алена Делона, которую он не признавал 11 лет

У Алена Делона была довольно бурная личная жизнь, в результате которой на свет появились четверо детей. И только один малыш родился в законном браке - Энтони Делон, чьей матерью была Натали Бартелеми. Брак Алена и Натали, правда, продлился всего четыре года, после чего киноактер снова предался своему любимому занятию - флирту с красавицами.

Похоже, что легкомысленность передалась Энтони от отца. Когда его подруга Мари-Элен, танцовщица кабаре Crazy Horse Paris, забеременела, он оказался совершенно не готов к роли главы семейства и сбежал от возлюбленной. Малышка Элисон появилась на свет 4 сентября 1986 года и росла без отца.

Знаменитый дед знал о рождении внучки, но тоже не горел желанием общаться с ней. Впервые они встретились, только когда девочке было уже 11 лет. Встреча была довольно трогательной, ведь Делон был поражен внешним сходством - казалось, что Элисон просто его копия в женском обличии. Девочка призналась, что думает о деде каждое утро, когда смотрит в зеркало.