Эффективный способ замедлить старение: ученые раскрыли диету, которая поможет оставаться молодым

Новое исследование подтверждает, что определенный рацион способен замедлить старение на биологическом уровне, пишет focus.ua.
Десятилетиями ученые ищут способы, как замедлить старение и продлить молодость. На этот раз ученые обнаружили, что простая диета может помочь в продлении молодости - достаточно лишь придерживаться определенного рациона, пишет Financial Express.
Для похудения ученые и диетологи часто рекомендуют низкокалорийную диету, однако новое исследование показывает, что у нее также есть приятный побочный эффект - подобный рацион может замедлить старение и продлить молодость.
В новом исследовании ученые обнаружили, что потребление меньшего количества калорий способно замедлить темпы биологического старения, а также увеличить продолжительность жизни здоровых взрослых.
По словам старшего автора исследования, доцента эпидемиологи в Школе общественного здравоохранения имени Мейлмана Колумбийского университета в Нью-Йорке Дэна Бельски, их с коллегами исследование фактически стало первым в истории рандомизированным контролируемым исследованием, которое показало преимущества низкокалорийной диеты, в том числе замедление старения.
Бельски отмечает, что результаты исследования показывают, что темпы биологического старения можно замедлить с помощью изменения образа жизни и поведения. В ходе исследования, группе с ограничением калорий предлагали три готовых блюда на каждый день в течение первого месяца - это позволило реципиентам ознакомиться с размерами порций. Кроме того, участникам исследования предоставили доступ к поведенческим консультациям относительно диеты в течение первых 24 недель.
По словам соавтора исследования, директора отдела гериатрии и клинической геронтологии в Национальном институте старения, Эвана Хэдли, большинство реципиентов в группе с ограниченным калоражем в конечном итоге сократили свое ежедневное потребление калорий приблизительно на 12%.
Далее ученые использовали алгоритм и заметили, что со временем у реципиентов также менялись определенные биомаркеры ДНК в крови. Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди, сократившие количество потребляемых калорий, замедлили темпы своего старения на 2-3% в сравнении с теми, кто придерживался обычной диеты.
Ученые не планируют останавливаться на достигнутом, в следующих исследованиях они намерены изучить влияние диеты с ограничением калорий через 10 лет. По словам Хэдли, они с коллегами уже подтвердили выводы предыдущих исследований о том, что некоторые ограничения калорий могут способствовать улучшению здоровья, в том числе продлевают жизнь.
Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.
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Теги:
ЗДОРОВЬЕ
МОЛОДОСТЬ
УЧЕНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
БИОЛОГИЯ
ДИЕТА
СТАРЕНИЕ
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ТЕХНОЛОГИИ И НАУКА
Женщина жила 45 тыс. лет назад: ученые реконструировали лицо древнейшего современного человека (фото)
Андрей Кадук 01 августа 2023 в 14:47
40027
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[Zlatý kůň, реконструкция лица, древний человек]
Фото: Live Science | Женщина жила 45 тыс. лет назад: ученые реконструировали лицо древнейшего современного человека
Новая реконструкция лица показывает, как выглядела женщина, которая является самым древним современным человеком, геном которого секвенировали.
Еще в 1950 году археологи обнаружили в одной из пещер в Чехии расколотый на две части череп человека. Изначально ученые решили, что это два разных черепа, которые принадлежали двум разным людям. Через несколько десятилетий исследователи провели секвенирование генома, извлеченного из черепа и выяснили, что этот череп принадлежал женщине, которая жила 45 тысяч лет назад. Сейчас считается, что женщина, которую назвали Zlatý kůň (в честь местной горы), является самым древним анатомически современным человеком, геном которого когда-либо секвенировали. Теперь же группа ученых, которые занимаются воссозданием внешнего вида древних людей представили свою реконструкцию лица этой древней женщины, пишет Live Science.
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Анализ ДНК Zlatý kůň позволил ученым выяснить, что ее геном частично состоит из генетического материала неандертальцев. Если быть точнее, то ученые обнаружили примерно 3% такого материала. Археологи считают, что эта женщина была представителем тем ранних современных людей, которые скорее всего скрещивались с неандертальцами.
[Zlatý kůň, древний человек, череп] [Fullscreen]
Останки женщины Zlatý kůň
Фото: Wikipedia
Но как выглядела эта женщина или скорее, как она могла выглядеть? На этот вопрос попытались ответить авторы новой лицевой реконструкции, которая была создана под руководством известного эксперта по графике Сисеро Мораиса из Бразилии.
[Zlatý kůň, древний человек, череп] [Fullscreen]
Сложность в создании этой реконструкции состояла в том, что в черепе древней женщины отсутствует большая часть его левой стороны
Фото: Live Science
По словам Мораиса, сложность в создании этой реконструкции состояла в том, что в черепе древней женщины отсутствует большая часть его левой стороны. Ученый считает, что скорее всего после смерти какой-то хищник, возможно волк, нашел труп и съел эту часть головы вместе с костями.
[Zlatý kůň, древний человек] [Fullscreen]
В ходе исслдеования ученые смогли получить новое цифровое лицо
Фото: Live Science
Исследователи провели компьютерную томографию черепа и собрали данные, которые касаются формы и размера головы других древних людей, живших примерно в этот период. После того, как было проведено сравнение полученного изображения еще и с компьютерными томографиями современных женщин, ученые смогли получить новое цифровое лицо.
[Zlatý kůň, реконструкция лица, древний человек] [Fullscreen]
Реконструкция лица Zlatý kůň
Фото: Live Science
По словам Мораиса, некоторые ученые раньше считали, что этот череп принадлежал мужчине потому, что сбивает с толку очень крепкая нижняя челюсть. Такая форма челюсти больше похожа на ту, которая была у неандертальцев, а не у людей.
[Zlatý kůň, реконструкция лица, древний человек] [Fullscreen]
Чтобы лицо выглядело более "живым", исследователи предоставили женщине темный оттенок кожи, сделали ее глаза открытыми, а также украсили голову волосами
Фото: Live Science
Также исследование показало, что полость в черепе, где размещается мозг, у Zlatý kůň больше, чем у людей, что также говорит о том, что эта женщина имела больше сходства с неандертальцами.
Для того, чтобы получить максимально реалистичное лицо древней женщины, ученые сначала создали его с закрытыми глазами, без волос, а также с обесцвеченной кожей. Чтобы лицо выглядело более "живым", исследователи предоставили женщине темный оттенок кожи, сделали ее глаза открытыми, а также украсили голову волосами. Ученые решили, что у этой женщины могли быть также темные вьющиеся волосы и карие глаза.
[Zlatý kůň, реконструкция лица, древний человек] [Fullscreen]
Ученые решили, что у этой женщины могли быть также темные вьющиеся волосы и карие глаза.
Фото: Live Science
Авторы новой реконструкции говорят, что данные предыдущих исследований не могут дать ответ на то, какой был цвет кожи у этой женщины, какими были мягкие ткани на ее лице и какую форму имели некоторые другие особенности физиологии.