Эффективный способ замедлить старение: ученые раскрыли диету, которая поможет оставаться молодым

Еще в 1950 году археологи обнаружили в одной из пещер в Чехии расколотый на две части череп человека. Изначально ученые решили, что это два разных черепа, которые принадлежали двум разным людям. Через несколько десятилетий исследователи провели секвенирование генома, извлеченного из черепа и выяснили, что этот череп принадлежал женщине, которая жила 45 тысяч лет назад. Сейчас считается, что женщина, которую назвали Zlatý kůň (в честь местной горы), является самым древним анатомически современным человеком, геном которого когда-либо секвенировали. Теперь же группа ученых, которые занимаются воссозданием внешнего вида древних людей представили свою реконструкцию лица этой древней женщины, пишет Live Science.