День числа три: за что отвечает в нумерологии и как правильно прожить четверг, 3 августа

Сегодня, 3 августа, отмечается очень интересный и необычный праздник - День числа три. Вспомните любую русскую народную сказку - заметите, как часто в них фигурировала тройка. Три сына у царя, три девицы под окном, три испытания, три головы Горыныча, три пути… Примеров много. Но почему?

Число три считалось сакральным и мистическим, пишет Лайф. Потому что оно складывается из двух цифр: двойки и единицы. Тройка символизировала начало и конец, треугольник. Большинство заговоров и обрядов чаще всего повторяются именно такое количество раз. Поэтому можно смело утверждать, что в магии тройка имеет особую силу. К тому же зачастую последними словами добавляется фраза: «Да свершится это силой трёх». Не обошло число три и христианство - вспомните Святую Троицу. Троичность присутствует и в быту. Чтобы не сглазить, люди плюют через плечо и стучат три раза по дереву.

Мистика и эзотерика манила людей с древности, если окунуться в историю народов мира, практически везде будет встречаться поклонение тройке. Число три считалось символом полноты, совершенства, половиной от бесконечности, то есть восьмерки. В Древнем Вавилоне поклонялись трём божествам: Солнцу, Луне и Венере, а у древних греков это число было счастливым.

Значение числа три в нумерологии