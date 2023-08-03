День числа три: за что отвечает в нумерологии и как правильно прожить четверг, 3 августа

Если верить в мистику и эзотерику, всё в мире не просто так. Те же тройки, что без конца встречаются на вашем пути. Но что цифра 3 обозначает в нумерологии и почему раньше ее считали магической?
Сегодня, 3 августа, отмечается очень интересный и необычный праздник - День числа три. Вспомните любую русскую народную сказку - заметите, как часто в них фигурировала тройка. Три сына у царя, три девицы под окном, три испытания, три головы Горыныча, три пути… Примеров много. Но почему?
Число три считалось сакральным и мистическим, пишет Лайф. Потому что оно складывается из двух цифр: двойки и единицы. Тройка символизировала начало и конец, треугольник. Большинство заговоров и обрядов чаще всего повторяются именно такое количество раз. Поэтому можно смело утверждать, что в магии тройка имеет особую силу. К тому же зачастую последними словами добавляется фраза: «Да свершится это силой трёх». Не обошло число три и христианство - вспомните Святую Троицу. Троичность присутствует и в быту. Чтобы не сглазить, люди плюют через плечо и стучат три раза по дереву.
Мистика и эзотерика манила людей с древности, если окунуться в историю народов мира, практически везде будет встречаться поклонение тройке. Число три считалось символом полноты, совершенства, половиной от бесконечности, то есть восьмерки. В Древнем Вавилоне поклонялись трём божествам: Солнцу, Луне и Венере, а у древних греков это число было счастливым.
Значение числа три в нумерологии
Учение, занимающееся влиянием магии цифр на людские жизни, называется нумерологией. Оно дает расшифровку всех простых чисел от одного до девяти. Что означают тройки в нумерологии? Три - это помощники в беде. Как правило, цифра 3 начинает появляться на пути человека, нуждающегося в поддержке. Попадая во внимание, она сигнализирует о трудных временах, которые начались.
Что означает число три в нумерологии? Предрасположенность к творчеству, наличие таланта и креатива, умение самовыражаться и мыслить не как все. Число три также отвечает за легкость и оптимизм, позволяет своим обладателям не зацикливаться на негативе и видеть даже во тьме что-то хорошее.
Тройка в дате рождения наделяет человека чертами, привлекающими окружающих. С числом три Вселенная дает шанс прожить свою жизнь ярко и заметно. Обладатели числа судьбы в виде цифры 3 с помощью людей вокруг могут побороть любые комплексы, преодолеть проблемы. Следует развивать красноречие и общительность, использовать каждый шанс обратить на себя внимание и познакомиться с новыми людьми.
Число дня три - характеристика четверга, 3 августа
Удивительно, но нумерология в силах описать и день, на который выпала тройка. Пристегните ремни, как говорится, ведь этот четверг, 3 августа, будет активным. Но важно правильно распределить свои силы с утра, чтобы хватило до вечера.
Нумерология трактует день с числом три как тот, в который не стоит сидеть дома. Это отличный шанс разобраться с отягощающими обстоятельствами и проблемами. 3 августа позволит быть многозадачными и не путаться в своих делах, а успешно их завершить. А еще в день с цифрой 3 важно проявлять сдержанность и дружелюбие - это вернется сторицей.