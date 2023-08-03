ФОТО ⟩ Жительница Эстонии нашла гриб размером с приличную шляпу: смотрите, какой гигант!

В фейсбуковских группах, посвященных грибной тематике, можно найти фотографии грибных урожаев. Есть и те, кто проехал 340 километров и вернулся с внушительным количеством грибов, есть и те, кто огорчен, что ходил в лес за грибами, но нашел всего несколько. Один грибник признается, что его мечта - вернуться из леса с полной корзиной грибов, но хорошие грибные места, конечно, являются государственной тайной. Те, кто их знает, молчат.