ФОТО ⟩ Жительница Эстонии нашла гриб размером с приличную шляпу: смотрите, какой гигант!

Фотографии корзин, ведер и автомобильных багажников, заполненных грибами, распространяются в социальных сетях. «Мы ездили за ними несколько раз, потому что не могли сразу уместить их в машине», - рассказывает Марью о своем последнем походе за грибами. Женщина, живущая недалеко от Хаапсалу, также нашла в лесу гриб-великан.
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В фейсбуковских группах, посвященных грибной тематике, можно найти фотографии грибных урожаев. Есть и те, кто проехал 340 километров и вернулся с внушительным количеством грибов, есть и те, кто огорчен, что ходил в лес за грибами, но нашел всего несколько. Один грибник признается, что его мечта - вернуться из леса с полной корзиной грибов, но хорошие грибные места, конечно, являются государственной тайной. Те, кто их знает, молчат.