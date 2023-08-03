Бывшая жена Илона Маска выходит замуж за известного британского актера

Бывшая жена изобретателя Илона Маска, британская актриса Талула Райли выходит замуж.

Избранником знаменитости стал известный британский актер Томас Сангстер. Счастливой новостью Райли поделилась в своем Twitter, где отметила, что после двух лет отношений они с возлюбленным наконец-то обручились.

«Очень рада сообщить, что после двух лет отношений мы с Томасом помолвлены!» – сообщила счастливая актриса.

Что интересно, влюбленных уже успел поздравить с помолвкой бывший супруг Райли – изобретатель Илон Маск. Предприниматель лаконично написал: «Поздравляю».

Отметим, Талула Райли дважды была замужем за Илоном Маском. Впервые они заключили брак в 2010 году, но уже в 2012 развелись. Пара пыталась построить официальные отношения в 2013 году, но через три года окончательно порвала.

[Талула Райли и Илон Маск / © Associated Press]

Талула Райли и Илон Маск / Фото: Associated Press