Прибыль, подарки, везение: Тамара Глоба указала на три знака Зодиака, которые попадут в счастливый поток в августе

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются с девяноста процентной точностью, рассказала, кому из знаков Зодиака в ближайшие августовские дни можно рассчитывать на получение прибыли, подарков и вообще, на всяческое везение.

Судя по расположению небесных светил, настоящими счастливчиками себя почувствуют Раки, Скорпионы и Козероги.

Раки в ближайшее время потратятся на отдых и развлечения, но расходы будут компенсированы получением прибыли. Кроме того, Ракам могут преподнести неожиданный подарок.