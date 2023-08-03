БОЖЕ! ⟩ Известного 29-летнего футболиста съел крокодил

Футбольный мир в шоке после новости о том, что 29-летний Хесус Чучо Ортис стал жертвой крокодила. Местные жители не могут поверить в случившееся, пишет «Стархит».
Трагедия произошла в провинции Гуанакасте, где футболист любительской команды «Депортиво Рио Каньяс» Хесус Чучо Ортис купался в реке. Он не заметил спрятавшегося в кустах крокодила, который через некоторое время напал на жертву и убил.
Местные жители ничем не смогли помочь несчастному, а прибывшая на место происшествия полиция в итоге застрелила хищника.
«Это очень сложный день для всех. Мы будем помнить тебя как тренера, футболиста, а также как отца. Ты всегда будешь в наших сердцах», - пишут друзья.
Хесус был отцом двоих детей - у него остались сын и дочь восьми и трех лет. Семья жила скромно, поэтому после трагедии обратилась за помощью к поклонникам и руководству клуба, чтобы помочь с похоронами. Менеджер «Депортиво Рио Каньяс» помог организовать сбор средств.
Футболиста уже похоронили, на прощание с ним пришло несколько сотен человек. «Всегда отличавшийся скромностью, он порадовал нас своей последней игрой. Мы будем скучать по тебе, Чучо. Пусть твой мяч всегда будет в десятке», - сказали поклонники.