БОЖЕ! ⟩ Известного 29-летнего футболиста съел крокодил

Трагедия произошла в провинции Гуанакасте, где футболист любительской команды «Депортиво Рио Каньяс» Хесус Чучо Ортис купался в реке. Он не заметил спрятавшегося в кустах крокодила, который через некоторое время напал на жертву и убил.

Местные жители ничем не смогли помочь несчастному, а прибывшая на место происшествия полиция в итоге застрелила хищника.

«Это очень сложный день для всех. Мы будем помнить тебя как тренера, футболиста, а также как отца. Ты всегда будешь в наших сердцах», - пишут друзья.

Хесус был отцом двоих детей - у него остались сын и дочь восьми и трех лет. Семья жила скромно, поэтому после трагедии обратилась за помощью к поклонникам и руководству клуба, чтобы помочь с похоронами. Менеджер «Депортиво Рио Каньяс» помог организовать сбор средств.