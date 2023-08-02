Что должны сделать Львы и Девы в сентября, октября и ноябре – деньги точно попрут

Этот знак зодиака ждет самый благоприятный период осенью. В сентября, октябре и ноябре Львы смогут улучшить свое материальное состояние. Самое удачное время — сентябрь и середина ноября. Для этого им придется потрудиться больше, чем они привыкли. Но это будет стоит того. Львам нужно научиться управлять своими эмоциями, тогда их ждет успех.