Пугачева готова вернуться на сцену, но в новом амплуа – близкий друг раскрыл ее планы

Недавно в Юрмале отгремел фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Туда же приехала Алла Пугачева, чтобы поддержать лучшую подругу. Многие расценили помощь Примадонны не только как моральную, но и материальную. Ранее сообщалось, что латвийская певица анонсировала присутствие Аллы Борисовны, чтобы вызвать ажиотаж на покупку билетов.

«Рандеву» проходил с 26 по 30 июля, и практически каждый вечер в зале можно было увидеть Пугачеву. Это многих удивило, ведь изначально предполагалось, что 74-летняя певица появился только на сольнике Лаймы. Конечно, Алла Борисовна не выходила на сцену, а лишь была зрителем. Однако поклонники женщины, которая поет, все равно не теряют надежду на то, что артистка рано или поздно вновь возьмет в руки микрофон.

Возможно… Накануне рок-музыкант Артемий Троицкий рассказал YouTube-каналу «И грянул грэм» о карьерных планах Пугачевой.

Троицкий признался, что не следил за фестивалем «Рандеву». Он лишь знал, что там присутствовала Алла Борисовна с Максимом Галкиным:

«Больше ничего не знаю, поскольку нахожусь не на европейском континенте и сугубо далеко от всей этой светской жизни».

Несмотря на это, Троицкий все же имел возможность пообщаться с исполнительницей хита «Арлекино». Музыкант поделился, что в июне 2023-го он был в Израиле, где трижды виделся с Пугачевой: на своем дне рождения, на дне рождения Максима Галкина и на концерте Максима Леонидова. Там он и успел расспросить Примадонну о планах на будущее.

«Я так понимаю, что если Алла что-то еще и будет делать, то скорее в качестве знамени, продюсера или какого-то символа, но не в качестве практикующей артистки. Она сказала, что у нее есть некоторые замыслы. Даже, может быть, мы что-нибудь вместе сотворим», – говорит Троицкий.