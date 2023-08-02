Такого Эстония еще не видела: юбилейную программу Ласнамяэ завершит яркий концерт с лазерным шоу

«На самом важном мероприятии юбилейной программы района – Дне Ласнамяэ мы хотим предложить жителям особые впечатления, которых они еще не получали в Эстонии. 2 сентября в парке Паэ можно будет впервые увидеть концерт на водной сцене, которая будет украшена водными экранами, мероприятие завершится эффектным лазерным шоу», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 2 сентября, в парке Паэ (ул. Паэпарги, 9) состоится празднование Дня Ласнамяэ. Мероприятие начнется вечером в 18.00, а концерт – в 19.00 и продлится до 23.00. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Гостей праздника ждут увлекательные развлечения и выступления исполнителей на любой вкус.

На Дне Ласнамяэ выступят любимцы публики Эдуард Томан, Уку Сувисте и Карл-Эрик Таукар. Двое последних выступят со своими музыкальным группами. Свои самые известные хиты певцы исполнят на уникальной водной сцене, установленной посреди озера в парке Паэ.

Помимо музыкальных выступлений команда Eesti Valgus Agentuur (EVA) создаст уникальное световое решение для концерта и завершит вечер запоминающимся световым шоу, объединив водные экраны, лазеры и световые лучи в единое представление света и теней.