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Пожилому мужчине удалось спастись от акулы, ударив ее по голове

Limon.ee
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Акула. Иллюстративное фото.
Акула. Иллюстративное фото. Фото: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

На 77-летнего Ричарда Стаббса из Австралии напала акула. Он ударил хищную рыбу по голове и спасся. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчина вместе с группой туристов занимался сноркелингом в лагуне Яллингап на юго-западе страны. Ковровая акула в это время пряталась в густых водорослях, которые осматривал пенсионер. Через некоторое время двухметровая рыба вцепилась мужчине в ногу, он, в свою очередь, ударил ее по голове и акулы уплыла.

Другие туристы помогли выбраться на берег и оказали ему первую помощь. Позже за пострадавшим приехала бригада медицинских работников.

Ковровые акулы встречаются в тропических и умеренных широтах, на мелководье Индо-Тихоокеанского региона, преимущественно в водах Австралии и Индонезии. 

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