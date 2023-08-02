Пожилому мужчине удалось спастись от акулы, ударив ее по голове

Мужчина вместе с группой туристов занимался сноркелингом в лагуне Яллингап на юго-западе страны. Ковровая акула в это время пряталась в густых водорослях, которые осматривал пенсионер. Через некоторое время двухметровая рыба вцепилась мужчине в ногу, он, в свою очередь, ударил ее по голове и акулы уплыла.