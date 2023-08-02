В этом году больше не повторится: Верка Сердючка даст большой концерт в Риге

Верка Сердючка — это сценический псевдоним Андрея Данилко. Он выступает в этом

образе уже более 30 лет и за это время успел заработать себе миллионную аудиторию поклонников по всему миру.

Впервые о Верке Сердючке мы услышали в далеком 1993 году. Артистка появилась перед зрителем в образе проводницы с огромным бюстом. Тогда Сердючка носила голубую рубашку, пиджак в пайетках, короткую юбку и берет. Образ очень полюбился поклонникам за жизнерадостность и искрометный юмор.

За это время Верка завоевала большинство поклонников по всему миру, выпустиламножество хитов, сменила невероятное количество образов и заняла второе место на «Евровидении».