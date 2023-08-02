Раймонд Паулс поделился печальной новостью

Об этом сам композитор сообщил журналу «Privatā Dzīve», передает MixNews.

На прошлой неделе состоялась церемония презентации книги сестры Раймонда Паулса художницы Эдиты Пауле-Вигнере «О, женщины». Эту книгу она посвятила жене Раймонда Лане, которая, к сожалению, не смогла приехать на это мероприятие по состоянию здоровья.

«Она только что вышла из больницы и очень больна. Ей очень тяжело», - рассказала журналу сестра Раймонды Паулы Эдит. И добавила, что Лана не может встать с кровати.

На вопрос, как сейчас себя чувствует Лана, cам Маэстро ответил, что плохо. «Она все время борется с ногой… Идет не так, как нам хотелось бы! Но что поделать? Я тоже не очень хорошо себя чувствую», - говорит маэстро.