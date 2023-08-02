АСТРОПРОГНОЗ ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова об августе: звезды будут благоволить людям последовательным и упорным

Поскольку целых две личные планеты септенера, Марс и Меркурий, перейдут в знак Девы, дела будут двигаться активно, но не бездумно, как это было в июле, полном страстей и обещаний. В общем август – это небольшая репетиция сентября, когда ветер еще в голове, но школа уже не за горами.

Марс в Деве настроит на последовательность в действиях, граничащую с легким занудством, но для работы с деталями и цифрами – это самое то. Меркурий же добавит в общую картину трезвость выводов и любовь к деталям, которые раньше можно было не заметить. Комфортнее всего в такой обстановке будут чувствовать себя знаки Земли: Тельцы, Девы и Козероги или если в этих знаках есть важные точки вашего гороскопа.

Звезды будут благоволить людям последовательным и упорным, а так же занятиям, связанным с планированием и аналитикой.

И все же, фаворитами месяца все еще остаются знаки Огня: Овны, Львы и Стрельцы. Но вместе с удачей вы должны понимать, что держать лицо надо постоянно, поскольку все будут обсуждать не только ваши успехи, но и промахи.