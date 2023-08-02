Август обещает быть довольно продуктивным месяцем этого лета. Все, что вы не успели сделать в июне и в июле, стоит закончить сейчас.
АСТРОПРОГНОЗ ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова об августе: звезды будут благоволить людям последовательным и упорным
Поскольку целых две личные планеты септенера, Марс и Меркурий, перейдут в знак Девы, дела будут двигаться активно, но не бездумно, как это было в июле, полном страстей и обещаний. В общем август – это небольшая репетиция сентября, когда ветер еще в голове, но школа уже не за горами.
Марс в Деве настроит на последовательность в действиях, граничащую с легким занудством, но для работы с деталями и цифрами – это самое то. Меркурий же добавит в общую картину трезвость выводов и любовь к деталям, которые раньше можно было не заметить. Комфортнее всего в такой обстановке будут чувствовать себя знаки Земли: Тельцы, Девы и Козероги или если в этих знаках есть важные точки вашего гороскопа.
Звезды будут благоволить людям последовательным и упорным, а так же занятиям, связанным с планированием и аналитикой.
И все же, фаворитами месяца все еще остаются знаки Огня: Овны, Львы и Стрельцы. Но вместе с удачей вы должны понимать, что держать лицо надо постоянно, поскольку все будут обсуждать не только ваши успехи, но и промахи.
Венера, заведующая сердечными и эстетическими делами, все еще ретроградна. А это значит, что встречи с бывшими возлюбленными очень даже актуальны. Полезно сделать ревизию текущих отношений. Ретро фаза Венеры дает уникальный шанс на изменение шаблона поведения, особенно если вы явно видите, что он мешает вам выстроить гармоничный союз. А вот заключение отношений и операции, связанные с эстетической коррекцией лучше отложить до середины сентября.
С 23-го августа, Меркурий перейдет в ретроградное движение, поэтому заключение важных сделок, крупные покупки и планирование путешествий лучше делать до 20-х чисел месяца.
Овен
Дорогие Овен, не упустите дать шанс старым чувствам под новым соусом. Повторений когда-то значимых для вас ситуаций не избежать, поэтому стоит подумать о том, как элегантнее всего обходить знакомые грабли. Не исключено, что весь месяц вас будет преследовать острое чувство дежавю, старайтесь сделать из него правильные выводы.
Удачные дни: 1-16, 24,25,28
Конфликтные дни: 18-23,26
Телец
Тельцы вплотную займутся домашними и семейными делами. Особое место в августе будет занимать семейный бюджет, который точно стоит пересмотреть с учетом новых обстоятельств. Переезды, ремонты, работы в саду – это то, что стоит довести до ума в августе. Найдите время для родителей. Семейные узы и тепло домашнего очага – все в чем нуждаетесь прямо сейчас.
Удачные дни: 13-15,25
Конфликтные дни: 6-12, 17-22,29
Близнецы
Близнецы будут в своей стихии постоянных разговоров и налаживания связей. Хорошо бы восстановить когда-то утерянные отношения и лучше всего это сделать, начав непринужденную переписку. Особое значение приобретут социальные сети. С их помощью вы сможете добиться того, что раньше не получалось.
Удачные дни: 6-10,13 -31
Конфликтные дни: 1-4,11
Рак
Ракам понадобиться отдых, но не все так просто в этом месяце. Какие-то из финансовых дел будут решаться так быстро и легко, что вам будет не до коктейля возле бассейна. Куйте железо пока горячо. Август намекает на прибыль из источников, которые вы давно считали бесперспективными. Последняя неделя месяца подарит массу впечатлений, включая мохито в компании старых знакомых.
Удачные дни: 5-13, 18-20, 25
Конфликтные дни: 1-3,14 -16, 21,23,24,28
Лев
Милые Львы, наконец вы сможете провести свой главный месяц в году по сценарию, о котором давно мечтали. Возможно, на вашем празднике не будет новых людей, зато появятся когда-то милые сердцу знакомцы. Приветов из прошлого будет много, главное понять что с ними делать? Вспомните о своих главных успехах и о том, что когда-то удавалось вам лучше всего. Вероятно, какие-то это этих навыков могут стать полезными прямо сейчас.
Удачные дни: 10-13, 26-28
Конфликтные дни: 1-7, 14-17, 24-27
Дева
Девьи дела будут носить в основном секретный характер. Интриги, расследования и далекие путешествия – приметы этого месяца. Возможно, вплывут какие-то старые проблемы или тайны, о которых вы хотели забыть. До 20-го августа держитесь подальше от шумных компаний и больших скоплений людей. Спокойствие и уединение – это то, что нужно вам больше всего.
Удачные дни: 6-10,13 -31
Конфликтные дни: 1-4,11
Весы
Весы будут блистать на вечеринках и возьмут реванш о котором давно мечтали. У некоторых из вас сбудутся когда-то загаданные желания. Фокус в том, что все будут вами восхищаться, поэтому в августе легко стать лидером мнений. На волне успеха не забывайте о том, что полезные связи можно .завести в неформальных местах, а восстановить утерянные отношения проще простого.
Удачные дни: 13-15,25
Конфликтные дни: 6-12, 17-22,29
Скорпион
Скорпионы должны ответственно отнестись к урокам августа. Во-первых остро встанет вопрос вашей финансовой защищенности, во-вторых пересмотра потребуют личные отношения. Если вы не решите старые проблемы сейчас, то в будущем столкнетесь с тем же самым, но под новым соусом. Это время важных решений и отсылок к прошлому. Постарайтесь извлечь максимум пользы из полученного ранее опыта. В целом месяц хороший. Успех будут зависеть от ваших личных усилий.
Удачные дни: 5,9, 19-26
Конфликтные дни: 14
Стрелец
Стрельцы захотят оставить старые обиды в прошлом и обязательно найдут вдохновения с забытых увлечениях или когда-то милых сердцу местах. Август подарит бесценную возможность отточить полученные ранее навыки или взять реванш там, где раньше не получалось. Удача придет из далека, поэтому не пренебрегайте иностранными связями.
Удачные дни: 1-5,9-11,13
Конфликтные дни: 6-8,16,20-28
Козерог
Уважаемые Козероги, август – один из самых эмоциональных месяцев этого года. До 20-х чисел месяца держитесь подальше от интриг и сплетен. Вероятны любовные треугольники и драматический накал страстей. В любом случае, эти события способны вас либо промотивировать, либо разозлить. Что выбрать – решайте сами. После 20-х чисел месяца жизнь перестанет бить ключом по голове и предложить новые варианты решения старых проблем.
Удачные дни:7, 12
Конфликтные дни: 1-4,10,17, 23-28
Водолей
Милые Водолеи, август обещает быть страстным, начиная прямо с первых чисел месяца. Полнолуние в Водолее способно пробудить любовную тоску по ушедшим отношениям. Прислушайтесь к себе. Если появиться желание реанимировать по ошибке прерванные связи, то сейчас у вас есть уникальный шанс. В деловой жизни так же стоит акцент на старых знакомых. Прекрасным решением будет закрыть свои долги или потребовать возврата, если кто-то должен вам.
Удачные дни: 17-31
Конфликтные дни: 1-16
Рыбы
Рыбы окажутся в эпицентре рабочей рутины. До 20-х чисел месяца приготовьтесь решать чужие проблемы. Главное – не перенапрягаться, поскольку в желании всем помочь вы можете забыть о собственных нуждах. Полезно пройти небольшой детокс и уделить внимание здоровью или его
профилактике. Если того требуют обстоятельства, сходите к врачу. Последняя неделя месяца обещает старые чувства под новым соусом.
Удачные дни: 1-13,27-31
Конфликтные дни: 15-25