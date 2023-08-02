ФОТО ⟩ В центре Таллинна серьезная авария с пострадавшими: движение нарушено

На место выехала скорая помощь, которая сразу же стала оказывать помощь пострадавшим, и две спасательные машины. Известно, что на дорогу вылилось большое количество бензина.

«Сегодня в 12.44 спасатели выехали на вызов в район Кесклинн на улицу Юхкентали, где столкнулись два автомобиля. Когда спасатели прибыли на место, двое человек уже находились в машине скорой помощи. Спасатели сняли клеммы с аккумуляторов автомобилей, чтобы исключить риск воспламенения, а также посыпали на дорогу опилки, так как была протечка машинного масла. Дальше делом занимается полицейский патруль», - сообщила советник отдела коммуникаций Спасательного департамента Дарья Денисова.