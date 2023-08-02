Сегодня около 12:40 в Таллинне на улице Юхкентали, на дороге с ремонтными работами, произошло дорожно-транспортное происшествие.
ФОТО ⟩ В центре Таллинна серьезная авария с пострадавшими: движение нарушено
Авария, в ходе которой столкнулись автомобили Mercedes Benz и такси Bolt, произошла в районе квартала Arter. Что стало причиной - не известно.
На место выехала скорая помощь, которая сразу же стала оказывать помощь пострадавшим, и две спасательные машины. Известно, что на дорогу вылилось большое количество бензина.
Нарушено движение по улице Юхкентали с обеих сторон.
«Сегодня в 12.44 спасатели выехали на вызов в район Кесклинн на улицу Юхкентали, где столкнулись два автомобиля. Когда спасатели прибыли на место, двое человек уже находились в машине скорой помощи. Спасатели сняли клеммы с аккумуляторов автомобилей, чтобы исключить риск воспламенения, а также посыпали на дорогу опилки, так как была протечка машинного масла. Дальше делом занимается полицейский патруль», - сообщила советник отдела коммуникаций Спасательного департамента Дарья Денисова.
«Движение на месте аварии затруднено. Подробности случившегося выясняются», - дополнила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус.