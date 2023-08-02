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ФОТО ⟩ Женщина в слезах: в центре Таллинна под трамвай попал котенок

Limon.ee
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Фото: limon.ee

На трамвайной остановке Vabaduse väljak в центре Таллинна сегодня в обеденное время проходила спасательная операция.

Судя по фото репортера портала Limon.ee, который стал очевидцем происшествия, кто-то или что-то попало под трамвай. По его словам, рядом с работающими спасателями стояла плачущая женщина.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Дарьи Денисовой, на трамвайной остановке Vabaduse väljak проходила спасательная операция, которая завершилась успешно около 12:08 в среду, 2 августа. Из-под трамвая был извлечен кот и передан хозяйке.

Фото: Limon.ee
Фото: Limon.ee
Фото: Limon.ee
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