«Не всех на свете можно купить»: Лайма Вайкуле потеряла миллионы, разорвав связи с Россией

Вайкуле подчеркивает, что с коллегами, которые по-прежнему поддерживают Россию, сожжены все мосты. «Даже в моем оркестре был музыкант, который с момента присоединения Крыма думал не так, как остальные», - говорит Вайкуле, отмечая, что после начала войны она исключила этого музыканта из своего коллектива.

«Я поняла, что он не может быть со мной. Он думает по-другому. Музыка - это такая штука - нужно любить человека, который рядом с тобой на сцене, - говорит певица. - Мне пришлось расстаться с человеком, с которым я проработала около десяти лет. Он, кстати, из Украины».

На вопрос о том, полностью ли она ушла из России в плане собственности, Вайкуле отвечает, что собственности у нее там никогда не было, а вот несколько миллионов она потеряла, отказавшись от бизнеса.

«Когда началась война, я просто отказалась от бизнеса, который у меня был в России - связанный с косметикой. Они были должны мне два миллиона долларов. Я от них просто отказалась», - говорит певица.