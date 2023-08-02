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62-летний Джордж Клуни во второй раз женился на Амаль: роскошная свадьба прошла в Венеции

Limon.ee
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Джордж и Амаль Клуни.
Джордж и Амаль Клуни. Фото: RS/MPI/Capital Pictures

Американский актер Джордж Клуни принес новые клятвы в вечной любви и верности своей жене Амаль, которая работает адвокатом по правам человека, пишет Телепрограмма.

Повторная свадьба прошла в Венеции, знаковом месте для пары. Именно здесь 9 лет назад Клуни впервые женился на Амаль. Год назад пара пережила серьезный кризис в отношениях и была готова к разрыву, однако у них нашлись силы возродить любовь. Свадьбой чета решила поставить точку на размолвке и начать новую счастливую семейную жизнь.

Клуни убежден, что в паре мир и покой держится именно на нем. Актер считает, что стал с возрастом намного терпеливее и прощает своей избраннице многое.

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