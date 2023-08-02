62-летний Джордж Клуни во второй раз женился на Амаль: роскошная свадьба прошла в Венеции

Повторная свадьба прошла в Венеции, знаковом месте для пары. Именно здесь 9 лет назад Клуни впервые женился на Амаль. Год назад пара пережила серьезный кризис в отношениях и была готова к разрыву, однако у них нашлись силы возродить любовь. Свадьбой чета решила поставить точку на размолвке и начать новую счастливую семейную жизнь.