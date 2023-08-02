Прощальная роль: Тарантино снимет больного Уиллиса в своем последнем фильме

Правда, про камео одного актера уже известно наверняка. Тарантино планирует дать небольшую роль своему давнему другу Брюсу Уиллису, с которым работал над фильмом «Криминальное чтиво». Об этом сообщает издание The Daily Express.

В прошлом году Уиллис оставил актерскую карьеру из-за афазии, которая оказалась одним из проявлений лобно-височной деменции. И хотя фильмы с его участием до сих пор выходят в прокат, со съемками для Брюса покончено.

На закате своей карьеры Брюс Уиллис играл в основном в низкобюджетных боевиках. Квентин Тарантино хочет сделать так, чтобы последним появлением актера на экранах было нечто более качественное и эффектное.