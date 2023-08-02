«Это становится опасным!» Лицо эстонского семейного врача используют в сомнительной рекламе

«Другого способа удалить их на данный момент не существует», - сказала Пруудель. Она отмечает, что в ближайшее время Департамент здоровья планирует принять на работу онлайн-консультанта, в обязанности которого будет входить рассмотрение и предупреждение подобных случае.

Всегда быть начеку!

«К сожалению, в Интернете довольно много дезинформации или неверных сведений о здоровье, и людям следует критично относиться к такой информации и рекламе чудодейственных препаратов. Если одной таблеткой обещают избавить вас от всех недугов -это явный признак опасности», - говорит Прюдель. Она подчеркивает, что в при совершении покупок через Интернет, следует отдавать предпочтение сайтам известных аптечных сетей. В Эстонии только пять фирм имеют право продавать лекарства через Интернет.

«Большое внимание следует уделять и адресу сайта. Например, страница с фотографией доктора Йоллер имитирует статью эстонской газеты, но на самом деле в адресной строке отображается адрес другой страницы, а не этого издания», - говорит она. Департамент здоровья также рекомендует рассказать своим пожилым родителям об этих опасностях и посоветоваться со своим лечащим врачом или хотя бы с родственниками, прежде чем совершать покупку.

Сложно наказать!