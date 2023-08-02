«Это становится опасным!» Лицо эстонского семейного врача используют в сомнительной рекламе

Департамент здоровья напоминает, что при совершении покупок через интернет стоит отдавать предпочтение сайтам известных аптечных сетей: «Если при помощи одной таблетки вас обещают избавить от всех недугов - это явный признак насторожиться!»
В начале года Postimees писал, что семейный врач центра Кивимяэ Кармен Йоллер и семейный врач центра здоровья Тыстамаа Мадис Вескимяги в один прекрасный день обнаружили, что от их имени рекламируют сомнительное лекарство.
Йоллер тут же разместила на своей странице в Facebook сообщение с предупреждением о том, что реклама является мошеннической и верить ей не следует. «Я не могу сказать, кто стоит за этой рекламой. Возможно, те, кто у них что-то покупал, знают контакты - кто-то должен сделать заявление. Я связалась с веб-полицией и сообщила об этом», - сказала тогда Джоллер изданию.
Этим летом семейный врач снова стала жертвой кражи личных данных. Имя и лицо известной в Эстонии персоны используется для рекламы загадочного препарата, который якобы заменяет лекарства от артериального давления.
«Это становится опасным!»
«Я сообщаю вам, что если ваш врач назначил вам лекарства от артериального давления, обязательно продолжайте их принимать!» - обратилась Кармен Йоллер через соцсети к жителям Эстонии. «Будет ли полиция реагировать? Это становится опасным! Если люди будут пропускать лечение под влиянием этой гнусной рекламы и глотать всякую дрянь, их здоровье будет ухудшаться, и со временем разовьются осложнения», - отмечает Йоллер.
Советник по связям с общественностью Департамента здоровья Кирси Пруудель напоминает, что для удаления постов, содержащих дезинформацию, необходимо сообщить о них в Facebook с помощью специальной кнопки «пожаловаться!»
«Другого способа удалить их на данный момент не существует», - сказала Пруудель. Она отмечает, что в ближайшее время Департамент здоровья планирует принять на работу онлайн-консультанта, в обязанности которого будет входить рассмотрение и предупреждение подобных случае.
Всегда быть начеку!
«К сожалению, в Интернете довольно много дезинформации или неверных сведений о здоровье, и людям следует критично относиться к такой информации и рекламе чудодейственных препаратов. Если одной таблеткой обещают избавить вас от всех недугов -это явный признак опасности», - говорит Прюдель. Она подчеркивает, что в при совершении покупок через Интернет, следует отдавать предпочтение сайтам известных аптечных сетей. В Эстонии только пять фирм имеют право продавать лекарства через Интернет.
«Большое внимание следует уделять и адресу сайта. Например, страница с фотографией доктора Йоллер имитирует статью эстонской газеты, но на самом деле в адресной строке отображается адрес другой страницы, а не этого издания», - говорит она. Департамент здоровья также рекомендует рассказать своим пожилым родителям об этих опасностях и посоветоваться со своим лечащим врачом или хотя бы с родственниками, прежде чем совершать покупку.
Сложно наказать!
Полиция ранее отмечала, что след таких схем часто ведет за границу, что затрудняет наказание мошенников. «Такие схемы идут волнами. Например, некоторое время назад для вложения денег в криптовалюту использовались имена и лица известных людей», - говорит руководитель процессуального отдела по правонарушениям и имущественным преступлениям Пярнуского отделения полиции Реэлика Киви. Она отмечает, что если речь идет о нанесении ущерба репутации другого человека, то можно подать гражданский иск в суд.