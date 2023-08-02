Глоба назвал знак Зодиака, которого ждет невыносимо тяжелый август

По словам Глобы, Тельцы в последний месяц лета окажутся будто в зазеркалье. Весь июль им улыбалась удача, но после 1 августа ситуация кардинально изменится. Тельцы окажутся в ловушке череды провалов и неудач. Неприятности будут поджидать их на каждом шагу: возникнут проблемы на работе, которые могут привести к увольнению, начнет шалить здоровье. Все это будет давить, Тельцы уйдут в себя и лишатся второй половинки.