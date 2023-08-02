ВАЖНО ⟩ Концерт Depeche Mode в Таллинне: как изменится дорожное движение

Посетителей просят приезжать на концерт на общественном транспорте или приходить пешком, парковка в окрестностях Таллиннского певческого поля будет затруднена. Важно обратить внимание на требования безопасности, установленные для мероприятия.

Поскольку строительство сцены на Певческом поле займет несколько дней, а спустя меньше чем неделю после концерта Depeche Mode, то есть 12 августа, состоится еще один большой концерт - выступление The Weeknd, водителей просят быть особенно внимательными в период с 1 по 14 августа. В окрестностях Певческого поля ожидается большое количество большегрузов, которые будут доставлять все необходимое для музыкального праздника, сообщают организаторы.

По словам руководителя Meeskond Security Эйго Сыстера, всем участникам движения, а особенно тем, кто будет передвигаться в окрестностях Певческого поля, следует рассчитывать время с запасом и найти другие подходящие маршруты.

«Мы просим водителей следить за указателями и другими средствами организации движения, которые будут установлены на улицах и дорогах», – предупреждает Сыстер. Он добавляет, что в периоды, когда концерт будет начинаться и заканчиваться, нужно быть готовыми к тому, что движение в непосредственной близости к Певческому полю будет перекрыто.

Руководитель Meeskond Security рекомендует не приезжать на концерт на машине. «Парковка в окрестностях Таллиннского певческого поля будет затруднена, транспортная нагрузка непосредственно перед мероприятием будет очень большая», - отмечает Сыстер.

Парковка в зонах зеленых насаждений или в не предназначенных для этого местах грозит денежным штрафом. Больше информации о парковке и организации движения можно найдете ЗДЕСЬ!