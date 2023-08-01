Вт, 1.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ «Дискотека» во дворе Таллиннского французского лицея три ночи подряд мешала жителям соседних домов спать

Геттер Трумси Кермо Бенрот
,
Facebook Twitter
Comments

Если жителям Старого города не дает покоя ночная жизнь Таллинна, то соседей Таллиннского французского лицея «развлекало» наружное освещение школы. Во дворе школы переодически загорались огни, свет от которых попадал в окна соседних жилых домов, пишет Elu24.

С вечера минувшего четверга часть наружного освещения Таллиннского французского лицея решила, что окрестности должны быть удостоены бесплатной дискотеки. Действительно, фонари, освещающие двор школы, начали мигать в унисон ночью с четверга на пятницу, и продолжали так в течение трех последующих ночей.

«Может, вам стоит разобраться со своими светильниками? Третья ночь... или мне самому это сделать?» - так отозвался о проблеме в социальных сетях дизайнер Альдо Ярвсоо. Он не смог сказать, мерцал ли свет в лицее в ночь на понедельник. «Надеюсь, что все починили, но точно не знаю, потому что был за городом», - сказал дизайнер в интервью Elu24.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх