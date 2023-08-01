ВИДЕО ⟩ «Дискотека» во дворе Таллиннского французского лицея три ночи подряд мешала жителям соседних домов спать

С вечера минувшего четверга часть наружного освещения Таллиннского французского лицея решила, что окрестности должны быть удостоены бесплатной дискотеки. Действительно, фонари, освещающие двор школы, начали мигать в унисон ночью с четверга на пятницу, и продолжали так в течение трех последующих ночей.

«Может, вам стоит разобраться со своими светильниками? Третья ночь... или мне самому это сделать?» - так отозвался о проблеме в социальных сетях дизайнер Альдо Ярвсоо. Он не смог сказать, мерцал ли свет в лицее в ночь на понедельник. «Надеюсь, что все починили, но точно не знаю, потому что был за городом», - сказал дизайнер в интервью Elu24.