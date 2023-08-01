Если жителям Старого города не дает покоя ночная жизнь Таллинна, то соседей Таллиннского французского лицея «развлекало» наружное освещение школы. Во дворе школы переодически загорались огни, свет от которых попадал в окна соседних жилых домов, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ «Дискотека» во дворе Таллиннского французского лицея три ночи подряд мешала жителям соседних домов спать
С вечера минувшего четверга часть наружного освещения Таллиннского французского лицея решила, что окрестности должны быть удостоены бесплатной дискотеки. Действительно, фонари, освещающие двор школы, начали мигать в унисон ночью с четверга на пятницу, и продолжали так в течение трех последующих ночей.