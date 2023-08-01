ВЫ В ИХ ЧИСЛЕ? ⟩ Три знака Зодиака, которые разбогатеют в августе 2023 года

Дева

Девы в августе будут максимально продуктивными и производительными. Согласно прогнозам астрологов, представители этого Земного Знака смогут работать упорнее, дольше и эффективнее.

Также они смогут гораздо быстрее обучаться. Можно смело менять работу или заниматься повышением квалификации. Это будет идеальное время для открытия бизнеса, поисков вдохновения, вложения средств в новые проекты. Девы смогут работать как в одиночку, так и в команде.

Скорпион

Скорпионы в подарок от планет и звезд получат очень мощную интуицию, направленную в основном на создание наилучших условий для заработка. Скорпион смогут заранее понять, как и когда нужно действовать, а также когда нужно затаиться и ждать удобного момента для нападения.

Вселенная будет помогать людям данного Знака создавать идеальные условия для поисков новой работы, для рождения новых идей и решения сложных задач. Скорпионы будут намного более проницательными, что позволит им с легкостью определять, кто из клиентов или коллег опасен и потенциально может принести проблемы.

Козерог

Козерогам, как и Девам, удастся стать эффективнее в плане производительности. Это лучший период для интеллектуальной и физической работы. Также в августе Козерогам можно отправлять в дальние деловые поездки. В ходе этих поездок им с высокой вероятностью удастся познакомиться с важными людьми.