Эстонской журналистке приснился давно скончавшийся дедушка: он назвал мне выигрышные номера лотереи, а утром оказалось, что...

Телеведущая Хеэлия Силламаа поделилась в Instagram, что наступило время, когда ей снова пора идти на работу и отдавать детей в детский сад. Однако Хеэлию сопровождали слезы, потому что у нее как у матери болело сердце.

«Если раньше я винила себя в такие моменты за то, что я не могу быть такой мамой, которая весь день вместо работы работы занимается с детьми, поддерживает порядок в доме и готовит блюда на уровне топового ресторана, то сейчас я виню именно Eesti Loto, потому что, как долго еще мне придется ждать этот миллион евро, выигранный в лотерею, чтобы нанять уборщицу, повара и няню, которые живут с нами», - иронично обвиняет Хеэлия Eesti Loto.

«Только Eesti Loto на всех не хватит», - шутит Хеэлия. Обычно она не играет в лотерею, поскольку шансы на выигрыш для нее слишком малы, но в данном контексте Хеэлия вспомнила о событии, которое чуть не сделало ее миллионером.

А именно, однажды ночью Хеэлия увидела во сне своего умершего дедушку. Во сне она сказала дедушке, что готова к выигрышу в лотерею, и что дедушка может назвать ей выигрышные номера со спокойным сердцем. «И не поверите, но мой дед во сне сказал мне цифры, и еще утром я их помнила!» говорит Хеэлия.

Однако утром выяснилось, что это не выигрышные номера лотереи. «Оказалось, что эта комбинация цифр на самом деле была идентификатором пользователя моего банка», - смеется Хеэлия, которая, тем не менее, дала цифрам шанс.

К сожалению, победы Хеэлии они не принесли. «Это не было волшебством, это был совершенно нормальный, логичный сон», - говорит Хеэлия, подозревая, что ее дедушка ошибся.