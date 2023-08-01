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49-летний Андрей Данилко о влюбленности: «Бабочки в животе? Я уже не помню»

Limon.ee
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Андрей Данилко (Верка Сердючка) в Таллинне.
Андрей Данилко (Верка Сердючка) в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

49-летний украинский артист Андрей Данилко в интервью, которое 29 июля вышло на YouTube-канале «И грянул Грэм» рассказал, как на него влияет состояние влюбленности, пишет Гордон.

«Когда человек влюбляется, он меняется», – сказала Данилко.

«Бабочки в животе», – добавил ведущий.

«Я уже, наверное, не помню. Ну я шучу, конечно, помню. Бабочки в животе? Ну я не знаю, – ответил Данилко. – Но мы [становимся] лучше на какой-то момент, пока не расстанемся. Но в этот момент, мне кажется, – у меня это как элемент того, что у меня есть момент создавать. Люди, которые в этой профессии, они влюбляются, чтобы были эмоции».

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на «Юморине» в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

49-летний артист не женат. Детей у него нет.

В июне 2022 года он признался, что раньше переживал из-за того, что его семейная жизнь не сложилась.

«Мне не дается семейная жизнь не потому, что я не хочу, а не получается. Как будто мне это не дано, – сказал артист. – И если раньше я по этому поводу переживал, то теперь я это принял. Если дано, оно будет».

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