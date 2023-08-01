49-летний Андрей Данилко о влюбленности: «Бабочки в животе? Я уже не помню»

«Когда человек влюбляется, он меняется», – сказала Данилко.

«Бабочки в животе», – добавил ведущий.

«Я уже, наверное, не помню. Ну я шучу, конечно, помню. Бабочки в животе? Ну я не знаю, – ответил Данилко. – Но мы [становимся] лучше на какой-то момент, пока не расстанемся. Но в этот момент, мне кажется, – у меня это как элемент того, что у меня есть момент создавать. Люди, которые в этой профессии, они влюбляются, чтобы были эмоции».

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на «Юморине» в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

49-летний артист не женат. Детей у него нет.

В июне 2022 года он признался, что раньше переживал из-за того, что его семейная жизнь не сложилась.