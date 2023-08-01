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Как 54 года?! Дженнифер Лопес опубликовала фото в кружевном белье

Limon.ee
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Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес. Фото: Jordan Strauss

Американская певица Дженнифер Лопес 1 августа разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в полный рост в синем кружевном белье от итальянского бренда Intimissimi, пишет Гордон.

Свой образ 52-летняя знаменитость дополнила коротким халатом и босоножками на высоких каблуках.

«Всем хорошей недели», – подписала снимки знаменитость.

Лопес не впервые рекламирует белье этого бренда. Ранее она демонстрировала комплект цвета фуксии.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм «Селена», в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для обоих супругов брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию мужа.

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