Как 54 года?! Дженнифер Лопес опубликовала фото в кружевном белье

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм «Селена», в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.